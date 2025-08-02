Пережили жахи війни, втрати, приниження й страх: з окупації в Україну повернули групу дітей

Із російської окупації вдалося врятувати ще одну групу українських дітей, які пережили жахи війни, втрати, приниження й страх. Тепер вони нарешті у безпеці – на підконтрольній Україні території.

Над поверненням маленьких українців працювали команди Bring Kids Back UA та Save Ukraine. Вони й розповіли історії дітей.

"15-річна Марія сміливо відстоювала свою українську ідентичність – у вишиванці ходила до російської школи, сперечалася з учителями щодо України. За це однокласники обзивали її "укропкою", цькували й били, а вчителі писали доноси й погрожували мамі позбавленням батьківських прав", – кажуть у Bring Kids Back UA.

4-річна Мілана та 8-річний Сашко на окупованих територіях проживали з мамою і бабусею. Жінкам постійно погрожували відібрати дітей, якщо ті не підуть до російської школи.

Матір дітей змусили оформити російські документи, а бабусю допитували на поліграфі. Маленька Мілана має інвалідністю, тому їй необхідні ліки, які родині було вкрай важко знайти.

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"15-річну Ліну за проукраїнський коментар у соцмережах допитували 6 годин поспіль, відібрали телефон і погрожували арештом місцевою "поліцією". Після того дівчина боялася, що за нею стежать та що одного дня примусово відправлять до так званого російського "табору перевиховання", – розповіли в організації з порятунку.

17-річний Семен втік з окупації, щоб уникнути призову до російської армії. Він вирішив не чекати повноліття, адже бачив, як його однокласників, попри юний вік, змусили вступити до лав збройних сил РФ.

Додому до Семена вже також приходили представники військкомату – вони погрожували штрафом і фізичною розправою за неявку за повісткою.

"На щастя, тепер ці діти та їхні родини у безпеці, оточені теплом і турботою у нашому центрі "Надії та відновлення".

Кожен врятований отримує психологічну підтримку, комфортне тимчасове житло та гуманітарні та продуктові набори, допомогу з документами та реальні можливості для нового старту", – написав засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

Раніше з окупації повернули групу дітей, які попри тиск росіян навчалися онлайн в українських школах.