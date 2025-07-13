На Тернопільщині підліток заради фото виліз на пам’ятник герою Небесної Сотні: поліція обіцяє покарання

На Тернопільщині 16-річний юнак сфотографувався на пам’ятнику герою Небесної Сотні Олександра Капіноса.

За це йому загрожує адміністративна відповідальність, повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

Інцидент стався у селі Дунаїв Кременецької громади. Фото опублікував сам хлопець у сторіз, додавши до нього трек "Гангстер".

Згодом на світлину відреагувала Наталія Капінос – сестра загиблого. Вона закликала владу та поліцію звернути увагу на поведінку підлітка.

"Це той, хто сів на шию і спустив ноги, це той, який плюнув у бік всіх Героїв Небесної сотні та Небесного війська, це той, який...

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Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок. Особа на фото дуже хотіла бути крутою серед молоді, зробивши таке", – написала вона.

Хлопець опублікував світлину в своїх соцмережах Наталка Капінос/Facebook

Наступного дня поліція повідомила, що встановила особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Навіщо він так вчинив, поки невідомо.

"Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності", – зазначили правоохоронці.

Пам’ятник Олександру Капіносу у Дунаєві встановили 24 серпня 2014 року, а також назвали вулицю на його честь.

Олександр Капінос – уродженець села, брав активну участь у Євромайдані. Як йдеться на сайті музею Революції Гідності, важке поранення під час протестів він отримав 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану. Тоді його поранили в голову. Внаслідок травми він помер у лікарні наступного дня.

Нагадаємо, раніше поліція склала протокол на матір 15-річної дівчини, яка на Алеї Героїв у Прилуках зняла відео під пісню російського репера.