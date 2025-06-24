"Справжній герой": після обстрілу Одещини старшокласник двічі звільняв товариша з-під завалів

Внаслідок російської ракетної атаки по Білгород-Дністровську на Одещині під завалами опинилися 16-річні учні місцевого ліцею Марк і Максим.

Марк двічі рятував з-під руїн свого товариша, повідомили "УП. Життя" в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Фото: Олег Кіпер/Facebook Фото: Олег Кіпер/Facebook

Незадовго до обстрілу майбутні 11-класники Марк і Максим перебували поблизу закладу освіти. Після того, як Росія завдала ракетної атаки по ліцею, школярі опинилися під будівельними конструкціями.

Першим з-під завалів вдалося вибратися Марку, і він одразу взявся рятувати свого товариша.

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Згодом РФ завдала повторного удару, через що Максим знову потрапив у пастку під руїнами ліцею. Старшокласнику Марку вдалося вдруге звільнити свого друга і покликати на допомогу.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер обидва хлопці перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільний.

"Не можу не згадати про вчинок 16-річного Марка [...] Хлопець не розгубився, не злякався – просто діяв [...] Це справжній герой – тихий, юний, але незламний", – написав Кіпер.

Нагадаємо, 23 червня РФ завдала удару балістичною ракетою по ліцею в Білгород-Дністровську на Одещині. Через це заклад освіти був повністю зруйнованим.

Внаслідок обстрілу загинули троє працівників ліцею, поранення отримали ще щонайменше 12 людей, зокрема директорка, яка перебуває в лікарні.