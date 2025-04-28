Дитяча письменниця образила хлопчика з аутизмом: "Істота, яка привертає до себе увагу"

Дитяча письменниця Леся Воронина на публічній презентації книжок назвала 12-річного хлопчика з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу". Після хвилі осуду жінка вибачилась і зазначила, що не знала про діагноз дитини.

Про інцидент розповіла Вікторія Кравченко – мама Тимофія.

Випадок стався 25 квітня на презентації дитячих книжок у Києві, куди Тимофій приїхав разом з однокласниками, а саме – на презентації книги Ірен Роздобудько. На події була присутня і Леся Воронина.

"Під час спілкування дуже прикро вразила її реакція на Тимофія, який є дитиною з аутизмом. Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб задавати питання, слухати авторів, бути частиною події.

На жаль, у залі пролунала її репліка: "Істота, яка привертає до себе увагу", – цитує слова письменниці Вікторія Кравченко.

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За її словами, однокласники зреагували і відповіли, що "такі слова є образливими та неприпустимими". У ситуацію втрутилась і класна керівниця.

"Вона спробувала згладити ситуацію, намагаючись пояснити, що він дитина з аутизмом і має особливості спілкування. На що Леся Вороніна відповіла, що це і так зрозуміло.

Школа намагалась зв’язатися з авторкою через соцмережі, але вона, як і під час зустрічі, обрала проігнорувати", – написала матір хлопчика.

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Директорка школи "Скарб" Оксана Андрєєва, де навчається Тимофій, також засудила поведінку письменниці.

"Як керівниця школи я не можу промовчати. Бо вірю: жодна дитина – ніколи і ніде – не повинна чути таких слів у свій бік. І особливо на презентації дитячих книжок. Це неприпустимо", – написала вона у своєму Instagram і закликала Лесю Воронину публічно вибачитись.

Вночі 28 квітня Леся Воронина опублікувала пост із поясненнями у своєму Facebook і зауважила, що не знала про діагноз хлопчика.

"Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження, пояснюючи, що в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу і принизити людину, яка виступає.

На жаль, я не знала, що на цій зустрічі присутні кілька дітей з особливими потребами. Нас про це не попередили", – поділилась письменниця.

За її словами, коли вчителька Тимофія сказала, що "це особливий хлопчик", Леся Воронина усвідомила, яку "неприпустиму помилку" зробила, і відповіла: "Розумію, пробачте".

"Я хочу щиро попросити вибачення у Тимофія – у його мами, і в усіх, кому завдала біль моя необізнаність і різка реакція на вигуки дитини, яка, звісно, нікого не хотіла ображати", – зауважила жінка.

Письменниця Ірен Роздобудько, на презентації якої відбувся інцидент, назвала його "прикрим непорозумінням".

"Леся Воронина сиділа збоку і, звісно, не могла помітити хлопчика з особливими освітніми потребами. Тому зробила йому зауваження. Але після того, як вчителька дала зрозуміти, що це особливий хлопчик, вибачилась. І зустріч пішла далі.

А після того ми з Лесею ще довго обговорювали, як добре, що діток підтримують, говорили про те, що хлопчик талановитий – пише сценарії, грає на фортепіано і усіляко бажали йому удачі. Тому я зараз з болем читаю про це непорозуміння", – висловилась вона.

Леся Воронина – українська письменниця, журналістка та перекладачка, відома передусім своїми творами для дітей і підлітків. Серед найпопулярніших творів авторки – науково-фантастична повість "Таємне Товариство Боягузів".