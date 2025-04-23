З кожним обертом розсипається на пил: астрономи дослідили загадкову планету в сузір’ї Пегаса

Планета розташована за 140 світлових років від Землі

Астрономи NASA з'ясували, що невелика кам’яниста екзопланета BD+05 4868 Ab, що обертається дуже близько від своєї головної зірки, поступово розпадається на пил.

За приблизними підрахунками, з кожним обертом навколо своєї зірки планета "викидає" велику кількість пилу, що приблизно дорівнює масі гори Еверест.

У дослідженні, опублікованому в Astrophysical Journal Letters, науковці прогнозують, що ця "планета розпадеться на пил протягом наступного мільйона років", пише Reuters.

"У космічних часових масштабах це відбувається катастрофічно швидко", – зауважив Марк Хон, провідний автор дослідження.

За планетою тягнеться великий кометний хвіст із пилу, довжиною 9 мільйонів кілометрів. Саме його найближчим часом планують дослідити науковці,

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Планета відносно невелика за розміром – щось середнє між Місяцем та Меркурієм. Розташована вона за 140 світлових років від Землі в сузір'ї Пегаса.

Головна зірка цієї планети менша, холодніша та тьмяніша за Сонце. Навколо неї планета обертається трохи довше, ніж триває земна доба – кожні 30,5 години.

За оцінками дослідників, температура на поверхні планети становить близько 1600°C через те, що вона розташована дуже близько до своєї зірки. У результаті її поверхня, ймовірно, перетворилася на магму – розплавлену породу.

Чому планета вийшла на таку орбіту, невідомо, однак, дослідники не виключають, що це сталося через зіткнення з іншим великим небесним тілом.

Загалом з 1990-х років астрономи відкрили близько 5800 екзопланет за межами Сонячної системи. З них лише чотири розпадались під час руху по орбіті. З-поміж них планета BD+05 4868 Ab розташована найближче до Сонячної системи, і це дає змогу науковцям краще її дослідити.

Зокрема, за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба NASA дослідники планують вивчити склад пилу у хвості. Завдяки цьому науковці зможуть дізнатись більше про склад скелястих екзопланет.

"Дізнатися про внутрішній "склад" планет надзвичайно важко, навіть якщо йдеться про планети у нашій Сонячній системі. Але BD+05 4868 Ab дозволить нам безпосередньо виміряти мінеральний склад планети за межами нашої Сонячної системи.

Це, безперечно, виняткова можливість для вивчення геології екзопланет і розуміння різноманітності та потенційної придатності для проживання у скелястих світах за межами нашої Сонячної системи", – зауважив дослідник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що міжнародна група астрономів виявила дві нові надземні екзопланети.