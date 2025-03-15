Вогняне кільце в космосі: космічний апарат показав місячне затемнення з поверхні супутника

Перше фото затемнення з поверхні Місяця зробили в 1967 році

Поки в деяких частинах Землі спостерігали за повним місячним затемненням, посадковий апарат Blue Ghost зняв це явище з поверхні супутника. На фото затемнення виглядає як вогняне кільце в космосі.

Зображення Сонця та Землі, які вишикувалися в одну лінію опублікували в компанії-виробника роботизованого пристрою Firefly Aerospace, пише CNN.

Blue Ghost turns red! Our lander downlinked more imagery from the Moon captured around 2:30 am CDT during the totality of the solar eclipse last night. These images - rapidly captured by our top deck camera with different exposure settings - were stitched together in a quick… pic.twitter.com/BjKPXXhMLx — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 14, 2025

На знімку посадковий модуль зафіксував ефект "діамантового кільця", який виникає, коли Місяць робить останній рух над Сонцем під час повного сонячного затемнення.

Крім того, в компанії показали з'єднані воєдино кадри, які апарат зробив під час цього явища. На зображеннях видно, як космічний корабель набуває темно-червоного забарвлення. Такий ефект виникає через заломлення сонячного світла крізь атмосферу Землі, через що на поверхню супутника падає тінь.

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"Місячний посадковий модуль Firefly Blue Ghost мав рідкісну можливість попрацювати на Місяці та зробити перші (високої чіткості) зображення повного сонячного затемнення 14 березня.

Це перший випадок в історії, коли комерційна компанія працювала під час затемнення на Місяці, і ми неймовірно пишаємося зображеннями, які ми передали на цей час", – повідомив CNN головний інженер Blue Ghost Вілл Куган.

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Перше фото затемнення на поверхні Місяця в 1967 році зробив посадковий апарат NASA Surveyor 3, який був відправлений для збору даних при підготовці до місії "Аполлон". Тоді пристрій створив серію зображень, які вперше задокументували явище з іншого космічного тіла, крім Землі.

Вілл Куган додав, що затемнення значно ускладнює умови роботи апарату на Місяці. У цей час температура на супутнику Землі може швидко опускатися до нижче -100°C. Крім того, через відсутність сонячного світла протягом майже п'яти годин Blue Ghost довелося працювати від акумулятора.

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За даними NASA, під час затемнення на Місяці відбувається загадкове явище, коли горизонт супутника Землі світиться. Науковці припускають, що візуальний ефект викликає розсіювання сонячного світла через електростатичні частинки.

У Firefly Aerospace сподіваються перевірити цю подію, знявши її на відео у високій якості.

Нагадаємо, місяцехід Blue Ghost вирушив у місію до супутника Землі 15 січня 2025 року. На початку березня апарат здійснив успішну посадку на Місяці, де має провести серію наукових експериментів, зокрема дослідження місячного пилу та вимірювання відстані до Землі за допомогою лазерного рефлектора.