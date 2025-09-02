На Рівненщині 14-річна дівчина побила 13-річну: ще семеро підлітків спостерігали за цим
Поліція Рівненщини відкрила кримінальне провадження через побиття 13-річної дівчини.
Відео, на якому 14-річна підлітка завдає ударів неповнолітній, що стоїть на колінах і прикривається руками, опубліковали у соцмережах.
Про це повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.
Поліцейські з’ясували, що відео, на якому 14-літня дівчина б’є 13-літню, відзняли у Костополі. На ролику також видно, що принаймні семеро підлітків спостерігали за цим побиттям.
"Наразі правоохоронці встановили, що подія відбулася 25 серпня: під час конфлікту 14-річна костопільчанка нанесла тілесні ушкодження 13-річній жительці Рівненського району. Дитина наразі за меддопомогою не зверталася", – йдеться у повідомленні.
Відомості про побиття внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості. Дії неповнолітньої класифікували за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) – злочин передбачає покарання у вигляді штрафу (від 17 до 34 тисяч гривень) або обмеження волі до п’яти років (по факту чи умовно).
Наразі тривають слідчі дії. З батьками правопорушниці спілкуються правоохоронці.
