На Київщині поліція розслідує причетність свого співробітника до побиття чоловіка в Гостомелі

Після кількох операцій та відновлення в постраждалого трапився рецидив

Поліція Київщини розпочала службове розслідування щодо свого співробітника, якого звинуватили в причетності до побиття чоловіка в Гостомелі.

Тоді місцевий мешканець заявив, що отримав численні травми голови після нападу чоловіків, які були в компанії поліціянта.

Про початок службового розслідування повідомили в пресслужбі Головного управління поліції Київщини у відповідь на запит "УП. Життя".

Відповідь на запит ГУНП в Київській області

Однак там відмовилися підтверджувати чи спростовувати особу співробітника, про якого йдеться, посилаючись на нерозголошення інформації про хід досудового розслідування.

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У поліції підтвердили, що за фактом нападу на жителя Гостомелі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 122 Кримінального кодексу – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Що каже постраждалий про свій стан та просування розслідування?

Мешканець Гостомеля зазнав побиття в присутності поліціянта на початку лютого 2025 року. Після публічного розголосу щодо нападу минув понад місяць, однак Іван стверджує, що за цей час справа про його побиття майже не просунулася.

"Справа майже не рухається, і результатів після майже двох місяців взагалі немає. Ми встановили всіх учасників [нападу], але офіційно поліція поки нічого не каже.

З анонімних джерел стало відомо, що справу перевели в Головне слідче управління [Національної поліції], але не можу сказати, що це допомогло руху справи", – розповів Іван у коментарі для "УП. Життя".

Чоловік зізнався, що після лікування наслідків побиття в нього трапився рецидив хвороби, тому йому мають провести чергове оперативне втручання.

"Загалом відновлення проходить добре, щелепа зростається, і я вже їм нормальну їжу. Поки можна лише мінімальні фізичні навантаження, але після наступної операції чекають ще два місяці відновлення", – розповів Іван.

Про яке побиття йдеться?

Наприкінці лютого 2025 року мешканець Гостомеля Іван Земзюлін розповів, що на території одного з житлових комплексів його побили двоє невідомих. Напад стався після того, як чоловік поцікавився, чи знають ті про заборону паркувати машину на всю ніч.

"Один із чоловіків був явно нетверезий, і я не міг зрозуміти, що він говорить. Тому зупинився і перепитав. Хочу звернути увагу, що я робив це без жодної агресії чи словесних образ.

Двоє посунули на мене і відразу почали завдавати ударів по обличчю. При цьому третій чоловік махнув рукою і пішов геть", – згадував події того дня Іван.

Після цього постраждалого "швидкою" доставили до одного з медзакладів Києва, де йому діагностували струс мозку, перелом кісток щелепи та неврологічні відхилення. Чоловікові довелося пережити декілька операцій.

Іван стверджує, що третім чоловіком, який був присутній під час його побиття, був тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділення поліції №5 Бучанського районного управління поліції Михайло Бастрикін.

Знайома постраждалого звернулася зі скаргами на правоохоронця до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Державного бюро розслідувань (ДБР). Чоловік каже, що після цього жінка почала отримувати погрози.

"Пізніше їй знову подзвонили з проханням подумати про своїх дітей і зупинити активність у справі.

Тут ми зрозуміли, що слідства може бути недостатньо, бо всередині системи можуть намагатися блокувати його", – зізнався постраждалий.