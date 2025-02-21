Били в присутності поліціянта: житель Гостомеля заявив про напад через зауваження щодо паркування

Мешканець Гостомеля Іван Земзюлін заявляє, що зазнав численних травм голови внаслідок нападу двох чоловіків, які агресивно відреагували на його зауваження щодо паркування в одному з житлових комплексів міста.

За словами постраждалого, інцидент трапився за присутності поліціянта.

У коментарі для "УП. Життя" Іван розповів, що ввечері 4 лютого 2025 року він ішов територією закритого житлового комплексу, де проживає. Чоловік помітив, що на місці паркування для екстрених служб та швидкого вивантаження стоїть автівка. Біля неї стояли декілька чоловіків, тож Іван вирішив поцікавитися, чи знають вони про заборону лишати там транспорт на всю ніч.

"Це місце не має спеціального знаку, але воно закрите стовпчиками, і всі мешканці та орендарі знають про його призначення.

Це був вечір, і я бачив, як вони самостійно без працівників охорони ЖК посунули стовпчики і заїхали на це місце. Раніше я ніколи їх не бачив тут, тому вирішив перепитати, чи знають вони про правила паркування", – говорить мешканець Гостомеля.

РЕКЛАМА:

За словами Івана, чоловіки відповіли, що просто вивантажують речі. Отримавши відповідь, Іван пішов геть, однак у слід собі почув нерозбірливі слова. Чоловік має захворювання, яке впливає на слух, тому вирішив перепитати, що йому казали.

"Один із чоловіків був явно нетверезий, і я не міг зрозуміти, що він говорить. Тому зупинився і перепитав. Хочу звернути увагу, що я робив це без жодної агресії чи словесних образ.

Двоє посунули на мене і відразу почали завдавати ударів по обличчю. При цьому третій чоловік махнув рукою і пішов геть", – розповідає Іван.

На відео з камер відеоспостереження, яке опублікувала дружина постраждалого, видно, як двоє чоловіків завдають численних ударів по різних частинах його тіла.

Згодом двоє нападників поїхали, а їхній товариш зайшов в один із під'їздів, стверджує Іван. Чоловік відразу звернувся до поліції та викликав екстрену медичну допомогу.

"Відразу після нападу в мене був максимальний шок, дуже нудило і я думав, що втрачу свідомість. Здавалося, що це сон і такого не може статися, коли просто ставиш питання на вулиці", – поділився спогадами чоловік.

"Швидка" доставила постраждалого в одну з клінік Києва, а пізніше його перевели в Київську обласну лікарню, де провели декілька операцій. Внаслідок нападу Іван зазнав струсу мозку та перелому кісток щелепи. Крім того, після інциденту в нього виявили неврологічні відхилення.

"Зараз я напівдорозі реабілітації. Мені вже знімають шви з ран, але попереду відновлення голови та кісток щелепи після травми", – розповів Іван.

Фото: з архіву Івана Земзюліна

Причетність до нападу працівника поліції Київщини та погрози

Іван стверджує, що правоохоронці, які прибули на виклик, звернулися до охорони ЖК, щоб дізнатися, хто подавав заявку на в'їзд автомобіля на територію комплексу.

"Так ми з'ясували номер квартири, де мешкає цей чоловік. Потім через списки ОСББ ми з'ясували, що її орендує Михайло Олександрович Бастрикін – тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділення поліції №5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області", – стверджує Іван.

За його словами, особи двох інших нападників вдалося встановити через соцмережі і публічно доступну інформацію.

"Чоловік, який розпочав бійку, – торговець автівками, а той, хто завдавав найтяжчих ударів, – успішний в Україні та Європі кікбоксер", – стверджує Іван.

Постраждалий стверджує, що після нападу правоохоронці зафіксували звернення та відкрили кримінальне провадження. Згодом у лікарні його навідали слідчі, які взяли показання.

Крім того, знайома постраждалого звернулася до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Державного бюро розслідувань (ДБР). За його словами, після цього жінці телефонували з проханням зупинити рух справи і "піти назустріч людям, які хочуть домовитися".

Згодом вона почала отримувати погрози, каже Іван.

"Пізніше їй знову подзвонили з попроханням подумати про своїх дітей і зупинити активність у справі.

Тут ми зрозуміли, що слідства може бути недостатньо, бо всередині системи можуть намагатися блокувати його", – зізнався постраждалий.

Тоді Іван вирішив надати розголосу інциденту.

"Ця ситуація могла трапитися з будь-ким і будь-де. Вона також свідчить про те, що знайомства в поліції досі можуть давати відчуття безкарності і привілеї перед законом", – додав Іван.

Редакція "УП. Життя" звернулася до поліції Київщини з проханням прокоментувати інформацію про інцидент та участь у ньому правоохоронця. Станом на момент публікації матеріалу відповіді ми не отримали.

Нагадаємо, в серпні 2024 року військовий ветеран Павло Якімчук заявив, що після зауваження про паркування на місці для людей з інвалідністю працівниця поліції Київщини назвала його "конченим інвалідом".

За цим фактом у поліції ініціювали службове розслідування, в результаті якого жінку звільнили з посади.