Затонув понад 500 років тому: в Іспанії знайшли уламки великого корабля часів середньовіччя

Корабель часів середньовіччя затонув, коли частина сучасної Барселони була під водою

У Барселоні на місці колишнього рибного ринку знайшли уламки великого судна, яке затонуло близько 550 років тому, коли частина міста була під водою.

Археологічну знахідку виявили під час розкопок перед будівництвом нового центру біомедицини та біорізноманіття, інформує The Guardian.

Раніше на цьому місці знайшли бомбосховище часів громадянської війни в Іспанії та сліди старого ринку XVIII століття.

Фото: Еміліано Інохо

"Ми сподівалися знайти археологічні залишки човнів на цьому місці, яке розташоване поблизу порту та штучної кам'яної набережної, які були робочими зонами в XV та XVI століттях. Два роки потому нам пощастило знайти човен", – розповів провідний дослідник Санті Паласіос.

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Тепер археологи натрапили на зруйновану корму великого човна, який міг затонути під час шторму в XV чи XVI столітті. Фрагмент завдовжки 10 метрів та шириною три метри знайшли на глибині п'яти метрів нижче рівня моря.

Частина судна оздоблена понад 30 вигнутими дерев'яними частинами, які трималися купи завдяки дерев'яним і залізним цвяхам. Вчені кажуть, що така конструкція типова для середньовічних човнів середини XV століття, які раніше виявляли по всій Європі, зокрема Середземномор'ї.

Човен отримав назву "Сиутадела I" на честь парку неподалік. Фахівці кажуть, що деревина колишнього судна дуже крихка, але протягом століть збереглася завдяки волозі та піску, яким була покрита.

"Щоб залишатися в гарному стані, деревина потребує постійного зволоження. Коли ми перенесемо човен, його доведеться розбирати по частинах, аби продовжити дослідження", – пояснила реставраторка Делія Егілуз.

Наразі науковці складають карту місця археологічної знахідки, маркують частини судна та беруть із нього зразки. Очікується, що затонулий корабель доставлять до спеціального закладу, де оброблять водорозчинним воском, аби зміцнити та краще зберегти його конструкцію.

Експерти сподіваються, що старі балки та цвяхи судна допоможуть пролити світло на те, як будували човни в середньовіччі. Дослідники вважають, що аналіз деревини та смоли підкаже, де виготовили човен.

Це не перше судно, яке знайшли в Барселоні. 17 років тому поблизу залізничної станції виявили корабель XV століття під назвою "Барселонета I".

"Це дуже важливе відкриття. Йдеться не лише про знахідку одного човна, адже тепер у нас є два приклади ідеально задокументованого корабельного будівництва в Барселоні", – додав Санті Паласіос.

Нагадаємо, у 2024 році поблизу Філіппін знайшли уламки підводного човна Військово-морських сил США, який відомий за найбільшу кількість потоплених японських кораблів у Другій світовій війні.

