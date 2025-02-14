Біля берегів Чилі кит на кілька секунд схопив пащею чоловіка на каяку: той відбувся переляком

Поблизу Чилі кит схопив у свою пащу чоловіка й виплюнув його неушкодженим

Біля узбережжя Чилі горбатий кит ненадовго схопив у свою пащу каякера, а потім виплюнув його неушкодженим.

Інцидент вдалося зафільмувати на камеру.

Як повідомляє Associated Press, це сталося 8 лютого в Байя-Ель-Агіла поблизу маяка Сан-Ісідро в Магеллановій протоці.

Адріан Сіманкас плавав на каяку зі своїм батьком Деллом, коли на поверхню виринув горбатий кит. Тварина на кілька секунд схопила у пащу Адріана разом із його жовтим каяком, а потім відпустила.

Делл, який перебував всього в декількох метрах від сина, зняв цей момент на відео.

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"Я думав, що я помер. Я думав, що він мене з'їв, проковтнув", – розповів Адріан після інциденту.

За його словами, справжній страх з'явився лише після того, як він випірнув на поверхню. Чоловік боявся, що кит завдасть шкоди його татові або що той загине у холодних водах.

Dad films as his son is swallowed and then spit out by a whale pic.twitter.com/DxnJ8fLnn2 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 13, 2025

"Коли я піднявся і почав плисти, то злякався, що з батьком теж може щось трапитися, що ми не допливемо до берега вчасно або що я отримаю переохолодження", – зазначив Адріан.

Делл, попри все, залишався зосередженим і заспокоював сина.

Після кількох секунд у воді Адріану вдалося доплисти до батькового каяка. Обидва повернулися на берег неушкодженими.

Магелланова протока є головним туристичним місцем чилійської Патагонії. Хоча в Південній півкулі зараз літо, температура в регіоні залишається прохолодною – може опускатися до 4℃ та рідко перевищує 20℃.

Напади китів на людей у чилійських водах трапляються вкрай рідко. Однак останніми роками зросла кількість смертей цих ссавців від зіткнень з вантажними суднами, а також почастішали їхні викиди на мілину.

Нагадаємо, влітку 2024 року у Тихому океані поблизу Аляски помітили найстарішого у світі горбатого кита – самця Олд Таймера. Йому щонайменше 53 роки.