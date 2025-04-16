Вбивство 19-річного юнака на Прикарпатті: поліція повідомила про підозру трьом підліткам

Оновлено 17.04.25 о 16:30

Поліціянти Прикарпаття повідомили про підозру трьом підліткам, яких вважають причетними до вбивства 19-річного місцевого мешканця.

Тіло юнака зі слідами ножового поранення правоохоронці виявили поблизу Вовчинецьких пагорбів, що на околицях Івано-Франківська, повідомили в Головному управлінні національної поліції області.

Правоохоронці кажуть, що встановили трьох фігурантів злочину "за лічені хвилини".

Двом із них – 14-річним хлопцям – оголосили про підозру 16 квітня. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Третьому – 15-річному юнаку – повідомили про підозру 17 квітня. Запобіжний захід йому оберуть найближчим часом.

Правоохоронці відкрили провадження за пунктами 4 і 12 частини 2, статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

"Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.

Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі", – розповіли у ГУ НП в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, наприкінці березня на Львівщині знайшли тіло 16-річної дівчини з Одеси, яку розшукували протягом тижня. За попередніми даними, на підлітці не було ознак насильницької смерті.