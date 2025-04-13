Суд покарав 14-річну школярку з Трускавця, яка в компанії інших дітей побила юнака з інвалідністю

14-річну школярку, яка в компанії інших дітей побила хлопця з інвалідністю, визнали винною в хуліганстві.

Дівчині призначили рік пробаційного нагляду, йдеться у вироку Трускавецького міського суду Львівщини.

Нагадаємо, наприкінці березня група дітей віком від 11 до 14 років побила 18-річного хлопця з інвалідністю. Школярі завдавали юнаку ударів, ображали та стягнули з нього штани. Напад зняли на відео та поширили в інтернеті.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство.

Згодом одній з учасниць нападу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Інші фігуранти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тому до них можуть застосувати примусові заходи виховного характеру.

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Тепер суд встановив, що група дітей під час нападу на хлопця діяли "з винятковим цинізмом" і мали на меті "познущатися з людини, яка перебуває в безпорадному стані" шляхом його публічного приниження.

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Розслідування встановило, що школярка публічно насміхалася з потерпілого, облаяла його та завдала сім ударів долонею. Суд визнав її винною в хуліганстві – грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливим цинізмом.

Під час слідства дівчина визнала свою провину та співпрацювала з правоохоронцями.

Суд призначив їй покарання у вигляді пробаційного нагляду, відтак школярка має: