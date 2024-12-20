Вчені вперше виявили пару зірок, які обертаються одна навколо одної поблизу надмасивної чорної діри

Поблизу надмасивної чорної діри Сagittarius A, розташованої у центрі галактики Чумацький Шлях, астрономи вперше виявили пару зірок, які обертаються одна навколо одної.

Спочатку дослідники припускали, що виявлені об’єкти – хмари газу та пилу. Та провівши дослідження, результати якого опублікували у журналі Nature Communications, вони зробили висновок, що це – пара зірок, пише IFL Science.

"Я думав, що мій аналіз був помилковим, але після тривалих спостережень стало зрозуміло: ми відкрили першу подвійну зірку в цьому скупченні.

Чорні діри не такі руйнівні, як ми припускали", – сказав Флоріан Пейскер, провідний автор дослідження і науковий співробітник Кельнського університету (Німеччина).

Спостереження на Дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії (ESO) показали, що ці дві зірки доволі молоді. Можливо, їм приблизно 2,7 мільйона років.

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Одна з них майже втричі більша за Сонце, а інша – приблизно в 0,73 раза. Вони здійснюють оберт одна навколо одної за 372 дні.

Незважаючи на те, що ці зірки перебувають дуже близько до чорної діри, зараз їм нічого не загрожує. Але це може змінитися. Вчені вважають, що через мільйон років дві зірки "зіллються" в одну через гравітаційний вплив чорної діри.

"Наше відкриття дозволяє нам припустити існування у центрі галактики досі невідомих планет, бо вони часто утворюються навколо молодих зірок. Видається правдоподібним, що їхнє виявлення – це лише питання часу", – підсумував Флоріан Пейскер.

Раніше ми розповідали про надмасивну чорну діру-ненажеру, яка поглинає енергію у 40 разів швидше за теоретичний максимум.