"Хаббл" зазнімкував спіральну галактику, в центрі якої – масивна чорна діра

Галактика розташована за 128 мільйонів світлових років від Землі.

Виправлено 19:03

Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото спіральної галактики UGC 3478, розташованої в сузірʼї Жирафа. В її центрі є надмасивна чорна діра.

UGC 3478 також назвають Сейфертівською галактикою, адже вона містить активне зореподібне ядро, повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

"Дивлячись повз довгі спіральні рукави, наповнені зірками, і темні нитки пилу, що перетинають їх, ваш погляд може бути захоплений сяючою точкою в центрі UGC 3478.

Ця точка є ядром галактики, і в ній справді є щось особливе: це зростаюча гігантська чорна діра, яку астрономи називають активним галактичним ядром", – зазначають в ESA.

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Яскравість приховує надмасивну чорну діру в центрі галактики. Диск газу обертається по спіралі в цю чорну діру, і коли матеріал збивається разом і нагрівається, він випромінює дуже сильне світло.

Галактика розташована за 128 мільйонів світлових років від Землі.

Астрономи сподіваються, що дані, використані для створення цього зображення, допоможуть їм зрозуміти, як галактики взаємодіють із надмасивним чорними дірами в їхніх центрах.

Раніше "Хаббл" зазнімкував світіння карликової галактики, розташованої за 45 млн світлових років від Землі.

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