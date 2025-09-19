Біля "Вернадського" народилися перші у цьому році тюленятка: малята з’явилися на світ майже одночасно

Поблизу української дослідної станції "Академік Вернадський" народилися перші цьогоріч тюленятка Ведделла. Двоє малят з’явилися на світ на острові Вінтер майже в один час.

Про це розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

Біологиня 30-ї української антарктичної експедиції Зоя Швидка припускає, що обидва малятка – самиці. На це вказує відсутність у них на животику специфічної плями.

"Як і торік, перші тюленята побачили світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндез, де розташована наша станція.

Щоб не турбувати мам, полярники здебільшого спостерігають за родинами з дрона. До речі, в такий спосіб вони і дивилися за пологами, дуже співпереживаючи породіллям", – кажуть у НАНЦ.

РЕКЛАМА:

Полярники також розповідають, що самиця може мати лише одну дитину, а вигодовування маляти триває близько трьох місяців.

Відстеження успішності розмноження тюленів Ведделла – важлива частина роботи щодо вивчення темпів глобального потепління, кажуть науковці.

"Цей процес сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження дитинчат. Зі зміною клімату, на жаль, кількість морського льоду скорочується. Відповідно – умови для народження "ведделлят" погіршуються", – пояснюють учені.

Фото: Зоя Швидка, Роман Глущенко, Євген Шаталов Фото: Зоя Швидка, Роман Глущенко, Євген Шаталов Фото: Зоя Швидка, Роман Глущенко, Євген Шаталов Фото: Зоя Швидка, Роман Глущенко, Євген Шаталов Фото: Зоя Швидка, Роман Глущенко, Євген Шаталов

Полярники пропонують українцям разом обрати імена для двох первісток. Свої варіанти можна залишати у коментарях під дописом до 21 вересня включно. Читачі спільноти написати вже чимало креативних імені, зокрема Крижинка і Сніжинка, Субота і Неділя ("як найкращі дні тижня"), Зоя (на честь біологині Зої Швидкої) і Галя (від Галіндез), Айстра і Жоржина ("діти осені").

Вже незабаром члени 30-ї УАЕ оберуть найцікавіші ідеї.

Раніше українські науковці зазнімкували тюленів-крилеїдів, які сплять на кризі.