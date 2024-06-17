У Запоріжжі мало не потонули двоє чоловіків: один хотів переплисти Дніпро, інший – кинувся його рятувати

У Запоріжжі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з води двох чоловіків. Один з них не розрахував сили, коли намагався переплисти Дніпро, інший – кинувся йому на допомогу і сам ледве не потонув.

Про інцидент, що відбувся ввечері 15 травня, повідомило ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі надзвичайників розповіли, що ввечері того дня 21-річний чоловік перебував на одному із пляжів міста. Він вплав намагався дістатися протилежного берега.

Чоловікові забракло сил, і він почав тонути. Йому на допомогу поспішив 24-річний відпочивальник, однак згодом і його потрібно було рятувати.

Свідки подій звернулися до ДСНС за допомогою.

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"На місці події рятувальники встановили, що на поверхні води перебувають двоє чоловіків. Водолази за допомогою надувного човна дісталися до потерпілих і доправили їх на берег", – кажуть надзвичайники.

У постраждалих не помітили зовнішніх ознак сп’яніння. Пізніше обидва чоловіки відмовилися від госпіталізації.

"Не пірнайте та не купайтеся у незнайомих місцях! Подбайте про своє життя!", – наголошують у ДСНС України.

У ДСНС Запоріжжя нагадують, що наразі купання на водоймах міста й області заборонене. Обмеження діють до закінчення воєнного стану. На всіх пляжах регіону планують розмістити додаткові або нові інформаційні знаки "Купатися заборонено" та "Відвідування заборонено".

Нагадаємо, 12 червня на Харківщині під час сімейного відпочинку втонув 2-річний хлопчик. Дитина самостійно вийшла на подвір’я однієї з тамтешніх баз відпочинку і впала в басейн.