На Ukrainian Fashion Week подіумом пройшлися ветерани з ампутаціями: вони представили адаптивний одяг

У показі взяли участь ветерани та цивільні, які постраждали внаслідок війни

Подіумом цьогорічного Ukrainian Fashion Week пройшлися ветерани, ветеранки та цивільні українці, які отримали поранення чи втратили кінцівки через війну.

У показі зокрема взяли участь ветеран Андрій Ніцак, який після поранення повернувся до війська, снайперка та лавреатка "УП 100. Сила жінок" Анастасія Савка, а також військові Володимир Малихін, Олександр Кунгуров та Ян Чемерис.

Про це розповіли організатори Ukrainian Fashion Week.

Колишні військові та цивільні представляли колекцію SS26 "Жити назустріч" бренду Andreas Moskin, зокрема адаптивні речі, які пристосували для зручного використання людьми з обмеженою рухливістю.

У колекції були штани з прихованими застібками для зручного доступу до протезів, речі зі спеціальною вишивкою для людей із порушенням зору, а також жакети, пристосовані для людей із порушенням мобільності.

Також бренд представив одяг із магнітними кріпленнями та м’якими, сенсорно комфортними тканинами, які мають зменшити ймовірні подразнення, кажуть в Ukrainian Fashion Week.

Раніше у фотосесії для глянцю Playboy узяли участь військові та цивільні жінки, які постраждали внаслідок війни.

Серед них були снайперка Анастасія Савка, операторка FPV-дронів Яна Залевська та підприємиця Ольга Дятлюк, яка пережила ракетний удар по Вінниці.