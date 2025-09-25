Якою буде погода у жовтні та коли очікувати на заморозки? Прогноз на місяць

Погода у жовтні-2025: прогноз на місяць

У жовтні в Україні середньомісячна температура буде дещо вищою за норму. На більшості території країни похолодання варто очікувати у третій декаді.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

Середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.

Також очікується 31-77 міліметрів опадів. У Карпатах і горах Криму трохи більше – 51-101 міліметрів, що в межах норми.

Загалом перехід середньої добової температури повітря через +8°C у бік зниження відбувається у третій декаді жовтні. У північних областях це відбувається раніше – у другій декаді.

На півдні та в окремих районах Закарпаття таке похолодання починається пізніше – у першій декаді листопада.

Заморозки у першій половині жовтня є звичайним явищем.

Найчастіше середня місячна температура повітря жовтня в Україні складає від +6°C до +13°C, в Карпатах – місцями від +4°C до +5°C.

Абсолютним мінімумом для цього місяця є температура від -5°C до -16°C, зокрема:

у північних, центральних, східних областях і в Карпатах – місцями від -17°C до -23°C;

у Криму – місцями від 0°C до -3°C.

Абсолютний максимум температури повітря у жовтні – від +26°C до +34°C, зокрема:

на Запоріжжі та в Криму – до +35°C;

на високогір’ї Карпат – від +20°C до +21°C.

Середня місячна кількість опадів зазвичай складає 29-54 міліметрів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спростували інформацію про те, що в Україні найближчим часом випаде сніг. Також там пояснили, яким прогнозам погоди слід довіряти.