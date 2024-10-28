Вчені відтворили обличчя суданської принцеси, похованої понад 2,5 тисячі років тому
Вчені відтворили обличчя жінки, муміфікованої та похованої близько 2500 років тому.
Науковці створили її цифрову версію, пише The Guardian.
Вони вважають, що мумія була темношкірою жінкою з королівства Куш – однієї з найбільших імперій стародавнього світу, яка контролювала Верхній Єгипет, зокрема й територію сучасного Судану.
"Форма черепа не схожа ні на один із черепів стародавніх єгиптян, яких я бачив раніше. Кеметичні зазвичай мають вузьку та довгу форму, а також вужчі носи та довші обличчя", – сказав черепно-лицевий антрополог і судово-медичний експерт доктор Кріс Рінн.
Ієрогліфи на саркофазі свідчать, що похована в ньому особа мала ім’я "Та-Кр-Хб" або "Такерхеб". Вона, ймовірно, була жрицею або принцесою. За оцінками вчених, жінка жила у 760-525 рр. до н. е. та померла у віці близько 30 років. Також вони виявили, що більшість її зубів були уражені карієсом.
"Обличчя на саркофазі зовсім інше – витягнуте обличчя з довгим вузьким носом. Я подивився, наскільки це незвично, що зображення на саркофазі не схоже на свого "мешканця". Це було досить поширеним явищем. Але на внутрішній стороні кришки зображена жінка з набагато темнішою шкірою", – пояснив доктор Рінн.
Він додав, що жрицям та священикам зазвичай голили волосся перед бальзамацією. Це було не лише частиною церемоніалу, але й гігієнічною вимогою.
"Якби вона була принцесою, вона, мабуть, теж би поголила голову, але могла б одягнути парадну перуку", – припустив науковець.
Саркофаг знайшли наприкінці XIX століття та продали з музею в Каїрі бізнесмену з шотландського містечка Аллоа. Однак через розливи Нілу невелика гробниця була пошкоджена.
На саркофазі вчені також побачили зображення Маат, яка у релігії стародавнього Єгипту вважалася богинею справедливості.
"Ми дуже зацікавлені у дослідженні прихованої історії. Просто музейні колекції не можуть показати різницю між сьогодення та минулим. А от побачити суданське обличчя – справді захоплююче", – сказав менеджер виставок музею Жоао Філіп Рід.