Поліція оприлюднила нові деталі справи про побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві

Нові деталі справи про побиття 12-річної дівчини на Київщині

Правоохоронці встановили причину конфлікту між підлітками та ідентифікували вже 10 учасників інциденту.

Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан в ефірі "Єдині новини".

Зі слів поліцейського, конфлікт між підлітками виник через чутки, які начебто поширювала 12-річна дівчинка.

"Конфлікт між його учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події, та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток.

За полагодження дверей у дівчинки і вимагали кошти. Підлітки вирішили зʼясувати стосунки саме таким чином", – розповів начальник управління ювенальної поліції.

РЕКЛАМА:

За даними правоохоронців, наразі відомо про десятьох учасників інциденту віком від 10 до 16 років. Під час розслідування встановили, що група підлітків запросили потерпілу до місцевого парку "для з'ясування стосунків", де і відбулося побиття.

Василь Богдан розповів, що для залякування дівчини 16-річний підліток вдарив дівчину, здійснював моральний тиск, розпилив рідину з газового балончика в обличчя й вимагав "компенсацію" 15 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру.

Крім того, поліція Київщини перекваліфікувала справу – наразі триває розслідування за фактом катування.

Нагадаємо, раніше влада Київщини та омбудсмен відреагували на інцидент в Білій Церкві.