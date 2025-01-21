Поліція оприлюднила нові деталі справи про побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві
Правоохоронці встановили причину конфлікту між підлітками та ідентифікували вже 10 учасників інциденту.
Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан в ефірі "Єдині новини".
Зі слів поліцейського, конфлікт між підлітками виник через чутки, які начебто поширювала 12-річна дівчинка.
"Конфлікт між його учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події, та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток.
За полагодження дверей у дівчинки і вимагали кошти. Підлітки вирішили зʼясувати стосунки саме таким чином", – розповів начальник управління ювенальної поліції.
За даними правоохоронців, наразі відомо про десятьох учасників інциденту віком від 10 до 16 років. Під час розслідування встановили, що група підлітків запросили потерпілу до місцевого парку "для з'ясування стосунків", де і відбулося побиття.
Василь Богдан розповів, що для залякування дівчини 16-річний підліток вдарив дівчину, здійснював моральний тиск, розпилив рідину з газового балончика в обличчя й вимагав "компенсацію" 15 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру.
Крім того, поліція Київщини перекваліфікувала справу – наразі триває розслідування за фактом катування.
Нагадаємо, раніше влада Київщини та омбудсмен відреагували на інцидент в Білій Церкві.