Зникнення українки в Дубаї: поліція розслідує імовірну торгівлю людьми

Українські правоохоронці розслідують ймовірну торгівлю людьми у справі 20-річної громадянки України Марії Ковальчук, яка зникла на 10 днів, а потім знайшлася у лікарні в Дубаї.

Слідче управління ГУ Нацполіції у Львівській області розпочало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу ("Торгівля людьми"), пише hromadske.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, але детальнішої інформації про цей випадок поліція не розголошує.

Нагадаємо, Марія Ковальчук родом зі Львова працювала моделлю на OnlyFans і зникла після 9 березня 2025 року.

Подруга моделі розповіла росЗМІ, що 9 березня Марія відвідала вечірку і познайомилася з двома чоловіками, які назвалися представниками модельного бізнесу. Наступного дня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч.

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11 березня Марія мала вилітати до Таїланду, але зв'язок із нею зник. 19 березня дівчину знайшли в лікарні у важкому стані – без телефона та особистих речей. За словами її матері, у Марії численні переломи, вона перенесла три операції та не може говорити.

У Міністерстві закордонних справ України також розповіли, що консули відвідували жінку в лікарні.

Місцева поліція вважає, що потерпіла могла отримати ушкодження, впавши з висоти на забороненому будівельному майданчику, однак мати Марії піддає сумніву цю версію.