У Дубаї 18-річного хлопця з Британії засудили після "курортного роману": що стало причиною

18-річний громадянин Британії може провести рік у в'язниці в Дубаї через сексуальні стосунки з 17-річною дівчиною.

Підліток Маркус Факана відпочивав зі своєю сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах, коли познайомився з дівчиною, яка також приїхала з Лондона.

У хлопця та дівчини стався "курортний роман" і вони мали інтимні стосунки. Наступного місяця дівчині мало виповнитися 18 років, повідомляє The Guadian.

За словами Маркуса, підлітки тримали свій роман у таємниці, тому що у дівчини "сувора сім'я", але вони сподівалися продовжити стосунки у Британії, коли обоє повернуться.

Але після повернення дівчини до Лондона її мати знайшла листування і фотографії доньки з Маркусом. Жінка зателефонувала в поліцію Дубая, і хлопця заарештували в готелі, адже за місцевим законодавством дівчина не досягла віку згоди.

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Очільниця кампанії "Затримані в Дубаї" Радха Стірлінг повідомила, що Факана здався владі та збирається відбувати річний термін ув'язнення у дубайській в'язниці "Аль-Авір".

Стірлінг поділилася повідомленням, яке їй передав Маркус: "Дякую всім, хто підтримував мене протягом всієї моєї боротьби. Це була довга битва, але немає нічого важкого, коли мене веде мій Господь і Спаситель Ісус Христос".

Активістка додала, що підліток досі сподівається на помилування з боку еміра Дубаю Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, а також на допомогу британського посольства і міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі.

Водночас Девід Ламмі сказав, що Маркус Факана отримає "всю можливу підтримку", але закликав громадян Британії дотримуватися правил інших країн під час туризму.

Хоч в Україні, Великій Британії та багатьох країнах Європи вік згоди – 16 років, в ОАЕ діють суворіші закони. У Дубаї заборонено мати сексуальні контакти до 18 років: за це передбачене ув'язнення.

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Цікаво, що Маркус Факана – не єдиний британець, який застряг в Арабських Еміратах через місцеве законодавство.

Наприклад, Радха Стілінг, яка адвокатує права затриманих іноземців у Дубаї, розповідала про долю чоловіка, якого судили за негативний онлайн-відгук про салон для грумінгу собак у 2023 році.

Дії британця розцінили які кібербулінг, оскільки місцеве законодавство забороняє будь-яку критику в інтернеті, і чоловіку присудили 2 роки тюрми. Втім, напередодні Різдва активістка писала, що чоловік повертається додому.

Нагадаємо, раніше у Британії судили жінку, яка створила ескорт-анкету з "нюдсами" коханки свого батька; лікаря, який отруїв вітчима фейковою вакциною; а також "цілителя", який давав ляпаси "пацієнтам" і ненавмисно вбив жінку з діабетом.