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"Продала 56 нирок": у Польщі затримали українку, яку розшукував інтерпол за торгівлю органами

Олена Барсукова — 12 березня, 11:35
Продала 56 нирок: у Польщі затримали українку, яку розшукував інтерпол за торгівлю органами
Фото ілюстративне: nbnserge/Deposiphotos

У Польщі затримали 35-річну громадянку України, яка перебувала в міжнародному розшуку за "торгівлю органами".

У Казахстані жінка має відбути 12 років ув’язнення, повідомляє Reuters.

За версією слідства, жінка брала участь у злочинному угрупованні, що незаконно продавало людські органи з 2017 по 2019 рік.

Українку звинувачують в отриманні нирок від 56 людей у Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Україні, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані та Таїланді "задля фінансової вигоди".

Затримання відбулося на залізничному пункті пропуску між Польщею та Україною за ордером Інтерполу, виданим у 2020 році.

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Польська прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий арешт жінки на один тиждень. Опісля її екстрадують до Казахстану.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для заняття проституцією за кордоном.

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