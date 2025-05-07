Жінка перевищила швидкість, коли їхала зустрічати сина з полону: поліція відпустила її без штрафу

Під час обміну військовополоненими 6 травня мати одного зі звільнених українських захисників поспішала на зустріч із сином та перевищила швидкість на дорозі.

Поліціянти зупинили її, але дізнавшись причину поспіху, дозволили їхати далі без штрафу. Про цей випадок жінка розповіла журналістам "Радіо Свобода".

Також журналісти зафіксували момент, як іншого звільненого українського військового зустрічають сестри з тортом і запаленою свічкою – так вони привітали брата з днем народження.

Нагадаємо, 6 травня 2025 року Україна та Росія провели 64-й обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українських захисників.

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Серед них – бійці Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.