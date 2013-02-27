Знущався з коня на очах у людей: поліція затримала закарпатця за побиття тварини

На Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження щодо 37-річного чоловіка, який жорстоко побив коня.

Тварину конфіскували і доправили до реабілітаційного центру, повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

Про інцидент поліція довідалася з відео у соцмережах. На ролику видно, як чоловік б’є тварину, а люди навколо підбурюють його до цього.

Відеозаписом поділився фотограф Андрій Зубор.

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Поліція з’ясувала, що інцидент стався у селі Гать Берегівського району на Закарпатті. Працівники Берегівського районного відділення поліції розшукали чоловіка, який фігурує на відео.

Його доправили у відділення поліції та повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч.2 ст. 299 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією тварини. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

Окрім цього, поліція встановлює причетних, які підбурювали чоловіка до знущання з тварини.

Також за участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які чоловік наніс коню. Тварину відправили у реабілітаційний центр. "Там її назвали Мазлі, про неї добре дбають та надають необхідну допомогу", – додають у поліції.

На сторінці центру оприлюднили відео, на якому кінь спокійно їсть у стійлі, а також написали, що "там, де він зараз, його люблять, піклуються про нього і дають йому все необхідне".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка знущалася з домашніх тварин і знімала це на камеру. На її матір написали заяву до поліції та соціальної служби.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"