Передав РФ рідкісних тварин: в Україні судитимуть окупаційного "директора" "Асканії-Нової"

Коні Пржевальського в "Асканії-Новій" у серпні 2021 року

В Україні судитимуть так званого директора біосферного заповідника "Асканія-Нова", який під час окупації незаконно передав РФ тварин рідкісних та зникаючих видів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Раніше правоохоронці встановили, що в березні 2023 року окупаційні війська встановили фактичний контроль над територією "Асканії-Нової" – найбільшого степового заповідника в Європі.

Заповідник перебуває під захистом Гаазької конвенції та входить до переліку міжнародної мережі резерватів програми ЮНЕСКО.

Згодом на своїй території Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила його окупаційного "директора".

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Під час розслідування встановили, що новий "очільник" "Асканії-Нової" передав у заповідники на території Росії та окупованого Криму представників рідкісних та зникаючих видів тварин.

Зокрема він організував вивезення з території українського заповідника особин:

зебри Чапмана;

бізона американського;

оленя Давида;

коня Пржевальського, що занесений до Червоної книги України;

великої рогатої худоби.

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За даними ОГП, загальна сума збитків через дії "директора" заповідника становить 85,2 млн гривень.

У прокуратурі пояснили, що незаконна передача тварин є воєнним злочином розграбування, що порушує Женевські та Гаазьку конвенції.

Так званому "керівнику" заповідника "Асканія-Нова" інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — злочин, що передбачений частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу.

За розграбування "Асканії-Нової" чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше офіційний директор заповідника Віктор Шаповал розповів, що росіяни знищують "Асканію-Нову". З території заповідника виводять тварин, частина тамтешніх мешканців гине через недогляд, відсутність належного наукового супроводу та ветеринарної допомоги.

Крім того, значна частина заповідного степу потерпіла внаслідок пожеж, спричиненими різними факторами. Через це вигоріло понад 7100 га землі "Асканії-Нової".