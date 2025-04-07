Поліція ідентифікувала "кадировця", який викрав і ґвалтував малолітніх дівчат на Миколаївщині

Ідентифікували 26-річного окупанта, який зґвалтував двох дівчат

Правоохоронці ідентифікували російського окупанта, який викрав і ґвалтував малолітніх дівчат віком 13 і 15 років під час окупації Миколаївщини.

Це 26-річний уродженець Ставропольського краю, який добровільно вступив до лав спецпризначенців "Ахмат", повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, окупант пройшов підготовку в "російському університеті спецназу" в Чечні й приїхав на війну в Україну.

19 березня 2022 року фігурант разом з іншими російськими військовими захопив Снігурівську громаду на Миколаївщині. "Кадировці" почали залякувати, грабувати, бити й катувати місцеве населення.

Слідчі встановили, що окупант незаконно вдерся в одну з покинутих квартир українського військового, який захищав Україну.

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Опісля росіянин викрав і привів у захоплену оселю двох неповнолітніх дівчат, погрожуючи їм зброєю.

Три доби зловмисник ґвалтував і залякував дітей. Також він дізнався, що мати однієї з дівчат – кадрова військова, яка перебуває у полоні, і за це побив дитину.

На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно, коли окупанта не було у квартирі.

Незабаром російські війська почали відступати. З ними втекли і "кадировці".

Після деокупації слідчі поліції почали документувати злочини росіян та з допомогою фахівців Головного управління розвідки ідентифікували ґвалтівника.

Росіянину оголосили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

"Наразі досудове розслідування триває. Слідчі поліції роблять усе можливе, аби встановити всіх причетних до правопорушень, скоєних росіянами на окупованих територіях", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили російського окупанта, який викрав 21-річну жінку з Харківщини та привіз до Росії. Зловмисник утримував українку в полоні, бив і ґвалтував понад рік.