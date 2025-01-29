Ґвалтував та систематично бив понад рік: окупанту, який вивіз українку до Росії, оголосили про підозру

Правоохоронці встановили військовослужбовця Збройних сил РФ, який улітку 2022 року викрав 21-річну українку з Ізюмщини, вивіз її з країни та понад рік бив та ґвалтував. Кривднику заочно повідомили про підозру.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що військовослужбовець 1-го мотострілецького полку армії Росії брав участь в окупації Харківщині. Тоді під час перебування в одному із сіл Ізюмського району він вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною.

"Окупант схопив дівчину та силоміць потягнув її до сусіднього приватного домоволодіння, де нікого не було. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він зґвалтував дівчину. Пізніше він вчинив це знову", – повідомили правоохоронці.

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На прохання окупанта двоє інших росіян примусили українку зібрати речі та документи, погрожуючи вбити всю її родину. Згодом дівчину вивезли в Бєлгород, що в Росії.

На території РФ мешканку Харківщини вже чекав її кривдник, який привіз її до своєї квартири. За даними ОГП, понад рік військовослужбовець РФ утримував там дівчину, ґвалтував її та систематично бив.

"Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок.

Систематичне побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства: потерпіла випила борну кислоту", – додали в прокуратурі.

Зрештою дівчина вижила і змогла вирватися з неволі лише після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку РФ за ухилення від проходження служби.

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Наразі постраждала перебуває в Україні.

Військовослужбовцю РФ заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичаїв війни – злочини, передбачені частиною 1 статті 438 та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу.

Раніше в Україні встановили особу військовослужбовця РФ, уродженця Киргизької Республіки, який зґвалтував українку під час окупації Харківщини.