Кримський політв’язень Різа Омеров вперше за п’ять років арешту побачився з сім’єю

Сім’я кримськотатарського політв’язня Різи Омерова подолала шлях у понад 2 тисячі кілометрів, аби вперше з дня арешту побачитися з ним у стінах російської тюрми.

У 2021 році "суд" в РФ призначив кримчанину 13 років позбавлення волі за сфальсифікованими звинуваченнями.

Про зустріч Різи із рідними розповів нещодавно звільнений із російського полону заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

"Вчора отримав радісну звістку, але скільки в ній глибокої печалі та трагізму.

Севіля (дружина Ризи – ред.) розповідала мені про цю безумовно знаменну для їхньої родини подію, то радіючи, то плачучи. І я радів і плакав разом із нею", – йдеться в дописі Джеляла.

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За словами активіста, ув’язненому Різі вдалося побачитися з матір’ю, дружиною та чотирма синами.

Дружина політв’язня Севіла розповіла Наріману, що заради нетривалого триденного побачення у виправній колонії строгого режиму їм довелося подолати 2 тисячі кілометрів дороги на автомобілі, протягом п’яти годин чекати на дозвіл увійти в установу, а також пройти особистий огляд та огляд речей.

Наріман Джелял/Facebook Наріман Джелял/Facebook

Молодший син ув'язненого кримського татарина Іса народився після того, як чоловіка затримали росіяни. Тому ця поїздка стала його першим знайомством з татом.

"Він спочатку не хотів йти до Різи, але я пояснювала, що це твій тато, і через деякий час Іса обіймав батька, цілував очі, обличчя", – розповіла Севіля.

За словами дружили політв’язня, тривалий період розлуки з батьком найважче було пережити дітям, особливо 10-річному Сулейману. Хлопчик відмовився від улюбленого хобі – збирати пазли, адже не міг займатися цим за відсутності тата.

"Нас було семеро людей у ​​двох кімнатах і всього чотири ліжка. Але не це мене, вразило. Я з жахом відчула, що означає перебувати у тюремних стінах. Наскільки важко це витримати. Знати, що тебе потребує твоя сім'я, твої діти і не мати можливості подбати про них", – поділилася Севіля.

Жінка додала, що Різа має незадовільний стан здоров’я – чоловік страждає від кашлю та має білі плями на шкірі. Родина намагалася домовитися із співробітниками російської колонії, аби залишити Різі трохи кураги та меду. Зрештою їм відмовили у проханні.

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Нарміан Джелял розповів, що познайомився із Різою у в’язниці міста Мунусинськ, що в Красноярському краї, в лютому 2024 року. Чоловіки разом чекали на етапування до Чувашії.

"Це хороша, спокійна і врівноважена людина. Щиро віруючий у Бога, він часто читав Коран і прагнув жити правильно.

Різа не дуже любив розповідати про щось особисте, але я бачив, як важко йому, коли мова заходила про сім'ю. Було помітно, що він переживає шквал емоцій, не даючи їм вихід назовні", – згадує активіст.

Нагадаємо, Різа Омеров став одним із восьми кримських татар, яких росіяни затримали у червні 2019 року в Криму. Їх звинуватили в участі в забороненій в Росії організації ї "Хізб ут-Тахрір", активісти якої називають своєю місією об’єднання всіх мусульман країн.

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Водночас члени групи відкидають терористичні методи і заявляють про несправедливе переслідування в Росії і окупованому нею Криму.

У 2021 році Різу Омерова засудили до 13 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням в тероризмі на релігійній основі.

"Щойно так званий російський суд засудив громадян України – Айдера Джаппарова, Енвера Омерова та Різу Омерова на драконівські терміни за сфабрикованими обвинуваченнями.

Ці вироки є черговим доказом придушення російськими окупантами інакомислення в Криму", – прокоментувала рішення суду тогочасна перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Раніше ми розповідали про зустріч з рідними активіста Нарімана Джеляла, якого затримали у вересні 2021 року на території Криму та звинуватили у нібито вчиненні диверсії.

Чоловіка засудили до 17 років ув’язнення, але в червні 2024 року його разом ще з дев’ятьма цивільними вдалося повернути з російського полону.