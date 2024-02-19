У Польщі виявили середньовічну прикрасу з написом "Любов перемагає все"
Польські археологи виявили середньовічну прикрасу з олова у формі голуба з латинським написом: "AMOR VINCIT OMNIA", що в перекладі означає "Любов перемагає все".
Про знахідку повідомили в Національному морському музеї у Гданську, пише Аrkeonews.
На прикрасі збереглися залишки двох окремих ручок, які, ймовірно, слугували для підвішування її на ланцюжок або кріплення до одягу.
Для давніх греків і римлян голуб символізував любов, відданість і турботу. Голуб був священною птахою богинь кохання Афродіти та Венери.
“Коли ви думаєте про птахів і кохання, пара голубів – це найімовірніший образ, який спадає на думку. Їхня вірність і турбота про свого партнера роблять їх ідеальним символом любові та сім'ї", – каже докторка Анна Рембіш-Любієвська, археологиня музею.
У музеї розповіли, що подібні орнаменти були популярні в Гданську між XIV і XV століттями, і що ця мода прийшла із Західної Європи, зокрема з Нідерландів та Англії.
Артефакт знайшли під час археологічних робіт на портовому крані XV століття, затиснутому між двома оборонними вежами.
Колись це був найбільший у світі робочий кран, але він також слугував оборонною спорудою та одними з воріт міста. Він мав вантажопідйомність 4 тонни і мав висоту 11 метрів.
З 2020 року тривають відновлювальні роботи з відновлення портового крану, який був сильно пошкоджений під час Другої світової війни.
Ремонт та модернізацію крана планується завершити 30 квітня 2024 року.
Нагадаємо, у Польщі археологи розкопали колекцію з понад 550 артефактів бронзової доби. Серед знахідок, зокрема, були жіночі намиста і браслети.