Полярники "Вернадського" обрали ім’я для першого народженого у цьому році тюленяти

Українські полярники обрали ім’я для першого в цьому році тюленяти Ведделла, яке народилося на острові Вінтер, що поблизу станції "Академік Вернадський".

Його назвали на честь українського морського дрона, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Тюленя матиме ім’я SeaBaby Світозарович.

SeaBaby у перекладі означає "морський малюк". А по батькові дитинча отримало від біолога Світозара Давиденка, який першим його знайшов.

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Загалом полярники отримали майже 400 ідей з іменами для новонародженого тюленяти. Серед них – Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін.

Варіант SeaBaby запропонувала користувачка Ольга Сабанська. Як приз вона отримає шеврон 29-ї експедиції.

"Щиро вдячні всім, хто долучився до вибору імені. Не сумуйте, якщо не вдалося виграти цього разу – ми ще неодмінно будемо проводити конкурси та розіграші подарунків", – наголосили полярники.

SeaBaby вже виповнилося 10 днів. Він активно росте і скоро може почати знайомитися з океаном. Проте самостійне життя та харчування у воді ці тюлені починають після закінчення вигодовування – орієнтовно через 7 тижнів після народження.

"Тож незабаром "морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані", – додали полярники.

Нещодавно неподалік станції "Академік Вернадський" народилося ще одне ведделлятко. Також там перебувають чотири вагітні самиці.

Нагадаємо, біля "Вернадського" зафіксували рекордну швидкість вітру: це найбільший показник від 1947 року.