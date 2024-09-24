Біля "Вернадського" зафіксували рекордну швидкість вітру: це найбільший показник від 1947-го
Біля станції "Академік Вернадський" вітер "встановив" новий рекорд – у ніч на 22 вересня його швидкість сягала 42,5 метри за секунду або 153 кілометри за годину. Цей показник є найвищим від початку спостережень у 1947 році.
У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що за шкалою Бофорта (дванадцятибальна шкала для наближеної оцінки сили і/або швидкості вітру – ред.) таку швидкість оцінили на максимальні 12 балів та класифікували як ураган.
"Вітер біля станції розігнався, немов швидкісний потяг. Такий "сюрприз" дістався нічному черговому, механіку 29-ї УАЕ Віталію Камінському. Під час обходу він помітив, що один з прив'язаних човнів збирається "тікати" в океан. Тож розбудив колег, щоб міцніше прив'язати всі човни. Цей момент – на відео.
У підсумку "втікача" повернули на місце, а на "Вернадському" обійшлося без особливих руйнувань", – пояснили науковці.
Полярники наголосили, сильні вітри у цьому регіоні – не рідкість. Саме від них фахівці потерпають найбільше.
"Для порівняння: в Україні середню швидкість вітру понад 15 метрів за секунду впродовж тривалого часу вважають стихійним явищем. Околиці "Вернадського" до таких вітрів звиклі, тому що тут вони бувають і до 10 днів на місяць.
Попередній максимум швидкості вітру (40,1 м/с) на нашій станції фіксували двічі – 1991-го та 2015 року. Тоді ці значення припадали на серпень, а тепер "в лідери вийшов" вересень – він є найбільш вітряним за середньомісячною швидкістю – 16 метрів за секунду", – зазначили в НАНЦ.
Як розповів очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк, впродовж останнього десятиліття на "Вернадському" доволі часто фіксували рекорди вітру.
"Тільки 2017 року встановили рекорд липня – 39 метрів за секунду, а 2016-го – рекорд вересня, 36 метрів за секунду, який нині був побитий.
Так відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає", – пояснив Пішняк.
Нагадаємо, нещодавно біля "Вернадського" вперше у цьому році народилося тюленя Ведделла. Полярники опублікували миле відео малюка у різні дні його життя.