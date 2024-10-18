Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" поділилися знімками неба над Антарктикою. На фото видно перламутрові хмари і рідкісне явище – місячне гало.

Світлини опублікував Національний антарктичний науковий центр. Їхнім автором є метеоролог 29-ї УАЕ Сергій Якущенко.

Місячне гало – це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. За словами полярників, гало може виникати навколо різних джерел світла, зокрема вуличних ліхтарів.

"Коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів, то світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Так навколо джерела світла утворюється те саме вторинне світіння", – розповідають науковці.

Часто гало утворюється через майже прозорі перисто-шаруваті хмари, які складаються з крижаних кристалів.

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"Вони затягують усе небо й мають вигляд або легкої однорідної пелени без чітких деталей, або білої волокнистої вуалі з більш-менш чіткими смугами.

Судячи з фото, саме перисто-шаруватий покрив тієї ночі "намалював" веселку навкола Місяця в районі "Вернадського", – стверджують полярники.

Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр Національний антарктичний науковий центр

Крім того, місячне сяйво "підсвітило" перламутрові хмари. Здебільшого вони виникають взимку над горами – сильний потік повітря оминає гірський хребет і заносить вологу в стратосферу. Під дією дуже низьких температур, які можуть сягати -50°С і нижче, волога швидко перетворюється на кристалики льоду.

"Світло, відбиваючись у цих кристаликах під певним кутом, викликає оптичний ефект іризації (коли поверхня тіла змінює колір залежно від кута спостереження або кута освітлення – ред.)

Він якраз і "фарбує" хмари в різні кольори", – зауважують у Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники додають, що здебільшого такі незвичайні хмари "підсвічує" Сонце, зокрема під час сходу та заходу. Коли воно перебуває на кілька градусів нижче за горизонт, переливи виглядають більш насиченими. Це за умови відсутності зайвого розсіяного світла в атмосфері.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали нічні пейзажі в Антарктиді.