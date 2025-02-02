Полярники показали вражаючу гору з обривистими схилами, розташовану поблизу "Вернадського"
Гора Демарія – мальовнича антарктична вершина, відома своїми обривистими схилами, розташована неподалік від острова Галіндез.
Висота гори – всього 635 метрів.
У Національному антарктичному науковому центрі показали відео обльоту дрона довкола гори Демарія. Зняв його сисадмін 29-ї української антарктичної експедиції Олександр Мацібура.
"Така вражаюча вершина знаходиться безпосередньо на континенті Антарктида – за 8 кілометрів від острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський". У гарну погоду наші полярники можуть навіть бачити її з вікон", – розповідають у НАНЦ.
За словами науковців, гору нанесли на карту учасники Французької антарктичної експедиції 1903-1905 років, якими керував Жан-Батист Шарко. Назвали її на честь братів Демарія – французьких розробників фотооб'єктива, який використовувала експедиція.
"Для туристів на гору є маршрути підйому, також доступний варіант екстремального лижного спорту.
Наші ж полярники використовують Демарію як об'єкт для досліджень, зокрема, відбираючи там зразки рослин та ґрунтів", – кажуть у НАНЦ.
Раніше полярники зазнімкували незвичайну хмару над Антарктидою. Вона нагадувала кита, що пірнає в небесні хвилі.