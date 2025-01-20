Чи справді всі пінгвіни – милі та спокійні? Полярники розвінчали популярні міфи про цих птахів

Пінгвіни – одні з наймиліших жителів Антарктики. Але чи дійсно ареал їхнього проживання обмежується лише цією областю Землі? Та чи можуть ці птахи проявляти агресію?

У Національному антарктичному науковому центрі розвінчали популярні міфи про пінгвінів.

Міф №1. Усі пінгвіни живуть в Антарктиці

Пінгвіни мешкають по всій Південній півкулі, зокрема й у теплому кліматі.

Загалом серед цих птахів налічується 18 видів, і тільки 5 з них – жителі Антарктики.

Інші ж мешкають біля південних берегів Африки та Австралії, в Новій Зеландії, на узбережжях Південної Америки.

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А один з видів живе на Галапагоських островах поблизу екватора – це галапагоські пінгвіни. Іноді вони запливають у води Північної півкулі.

Міф №2. Полярники перевертають пінгвінів, бо ті не можуть самі піднятися

Полярники зазначають, що на суші пінгвіни здаються вайлуватими, однак насправді вони надзвичайно спритні.

Наприклад, субантарктичні пінгвіни здатні розганятися у воді до 36 км/год, полюючи на здобич чи рятуючись від хижаків. Якщо їм треба швидко кудись дістатися на суші, ці птахи лягають і ковзають на животі, при цьому допомагаючи собі лапами.

Тому пінгвінам не потрібна допомога людей ні в воді, ні на суші.

"Міф зʼявився після інтервʼю одного з полярників. Він пожартував, що коли в небі летить літак, то пінгвін піднімає голову, щоб його розгледіти, падає і не може піднятися. Тож біологам треба постійно ходити й перевертати тварин.

Журналіст жарту не зрозумів і випустив матеріал з прямою мовою полярника. Цю тезу підхопили інші медіа", – пояснюють у НАНЦ.

Міф №3. Справжній пінгвін має чорну спину, біле черево й жовто-помаранчеве забарвлення під шиєю та на щоках

Насправді забарвлення різних видів пінгвінів відрізняється.

Чорно-білі з помаранчевим – це імператорські та королівські пінгвіни. Вони живуть в Антарктиці, однак не в районі станції "Академік Вернадський".

Водночас серед сусідів українських полярників:

субантарктичний пінгвін – його можна впізнати за червоним дзьобом;

пінгвін Аделі – має повністю чорну голову та біло-блакитні очі;

антарктичний пінгвін, якого також називають чінстрап або бородань через тонку чорну смужку на білому підборідді.

Субантарктичний пінгвін Holger Leue, Kevin Schafer/Getty Images Пінгвін Аделі Holger Leue, Kevin Schafer/Getty Images Антарктичний пінгвін Holger Leue, Kevin Schafer/Getty Images

Міф №4. В Антарктиці всі пінгвіни вигрівають яйця та пташенят на лапах

Полярники запевняють, що так роблять лише імператорські та королівські пінгвіни.

Водночас три види пінгвінів, що живуть біля "Вернадського", для виведення пташенят будують гнізда з камінців.

Міф №5. Всі пінгвіни милі та спокійні

Через зовнішній вигляд пінгвіни здаються лагідними й добрими. Однак, кажуть полярники, ці птахи можуть бути напрочуд агресивними. Зокрема, коли їм загрожує небезпека або під час шлюбного періоду.

Нагадаємо, українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат.