Тюлені мандрують, пінгвіни – полюють: полярники показали момент із життя тварин в Антарктиді

Полярники зафільмували, як тюлені-крилеїди розляглись на кризі, а пінгвіни навколо неї добувають собі їжу у водах океану.

Відео опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

Тюленів-мандрівників на кризі доволі часто можна побачити поблизу станції "Вернадського" антарктичною весною та влітку. Адже в цей час в акваторії багато плавучого льоду.

"Тюлені використовують кригу не як транспортний засіб, а як місце відпочинку. Іноді вони можуть відпочивати й на березі, однак плавучий лід набагато зручніший, адже на нього легше вибратися та завжди є доступ до води і, відповідно, їжі (як можна зрозуміти з назви, ці тварини харчуються крилем)", – пояснили полярники.

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На відео також зазнімкували невелику зграйку пінгвінів, що раз за разом вистрибують з води та пірнають знову, немов дельфіни.

Науковці зі станції "Академік Вернадський" зауважують, що зазвичай тюлені-крилеїди не полюють на пінгвінів. Антарктичними птахами живляться морські леопарди, якщо вони голодні. Коли ж вони ситі, то не становлять загрози для чорно-білих птахів.

Нагадаємо, нещодавно полярники помітили біля наукової станції унікальну родину пінгвінів. Вона єдина на весь антарктичний острів.