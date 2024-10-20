Чим відрізняється робота кухаря в Україні та Антарктиці? Пояснюють у НАНЦ

20 жовтня відзначають Міжнародний день кухаря та кулінара. З цієї нагоди кухар 29-ї Української антарктичної експедиції Назарій Цюпка розповів про особливості його роботи на холодному континенті та як вона відрізняється від праці в Україні.

У Національному антарктичному науковому центрі опублікували 8 найцікавіших фактів.

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Продукти завозять один раз на рік

Основний набір продуктів на "Вернадський" привозять раз на рік Фото: НАНЦ

"Якщо в Україні закупівля продуктів відбувається постійно, а за потреби її можна коригувати, то на "Вернадський" основний набір харчів привозять раз на рік за заздалегідь визначеним списком.

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Тож кухар має все раціонально розрахувати, а якщо щось закінчиться чи зіпсується, придумати, як цей інгредієнт замінити", – пишуть у НАНЦ.

Невелику кількість продуктів, як-от свіжі овочі, фрукти, яйця, можна дозамовити сезонній експедиції, яка прибуває в період антарктичного літа (в Україні в цей час зима).

Магазин працює 24/7 і без продавців

Холодильна камера, яку полярники жартома називають магазином Фото: НАНЦ

Найближчий до "Вернадського" супермаркет розташований у Чилі. Щоб потрапити до нього туди, треба здолати тисячу кілометрів і протоку Дрейка.

Більшість продуктів, що потребують низкого температурного режиму (мʼясо, рибу, овочі, фрукти, молочку тощо) на станції зберігають у великих морозильній і холодильній камерах у будівлі столярки.

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"Оці камери наші полярники жартома й називають магазином.

Тож поки хтось увесь рік сумує за можливістю сходити в супермаркет, інші беруть ситуацію в свої руки та йдуть у магазин по картоплю та куряче філе", – жартують в УАЕ.

13 постійних відвідувачів

Постійні "клієнти" Назарія Цюпки на "Вернадському" Фото: НАНЦ

Якщо в гарному ресторані в Україні є і потік гостей, і постійні візитери, то на "Вернадському" більшість року – 13 постійних відвідувачів.

Їхнє коло збільшується лише під час приїзду сезонної експедиції. Іноді традиційними українськими смаколиками також частують туристів, зазначають полярники.

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Стабільний графік і швидка дорога на роботу

Щоб дістатися робочого місця, кухарю треба вийти з кубрика, пройти через коридор та піднятися на другий поверх. Цей шлях займає 15,6 секунди.

Кухар на "Вернадському" сам розробляє меню на тиждень, відповідно сам розраховує, скільки часу йому треба на приготування обіду чи вечері.

Назарій Цюпка на кухні "Вернадського" Фото: НАНЦ

"Сніданок кухар УАЕ не готує, адже у різних фахівців на станції різний графік. У когось робочий день починається о 6 чи 8 ранку, хтось починає працювати пізніше, а хтось навпаки – у цей час йде спати після чергування.

Тому кожен робить собі сніданок сам – продукти для цього завжди доступі на кухні", – розповіла у коментарі для "УП. Життя" керівниця відділу комунікацій НАНЦ Анна Торгоненко.

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Кухар – єдиний учасник команди, який не чергує та має гарантований вихідний у неділю. Цього дня готують по черзі інші учасники експедиції.

Рецепт торта і борщу залежить від сезону

Кожен торт на "Вернадському" – унікальний та особливий, прикрашений індивідуально для полярника Фото: НАНЦ

"Так-так, на станції щосуботи готують наш рідний борщ, та ще й з пампушками. Але якщо спершу для нього використовують свіжі овочі, то десь із середини антарктичної зими буряк, капуста, солодкий перець і морква вже заморожені, а томати – консервовані у власному соку", – розповідають полярники.

Наразі пампушки ще роблять на пастеризованому молоці, але за кілька тижнів використовуватимуть сухе.

На всі дні народження кухар готує торт – унікальний та особливий, прикрашений індивідуально для кожного полярника.

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"Торти теж відрізняються сезонністю. Перші місяці бісквіти зроблені зі свіжих яєць, креми можуть бути вершковими або білковими.



Потім яйця (меланж) вже заморожені, а креми – масляні та заварні. Фрукти на тортах зі свіжих "трансформуються" у консервовані", – пояснюють в УАЕ.

Хліб і кисломолочний сир – лише власного виробництва

Полярники жартують, що аби отримати кисломолочний сир в Антарктиді, потрібно знайти тюленя, подоїти його, а з отриманого молока зробити сир.

Сир, виготовлений на "Вернадському", виходить кремовий і помірно кислий. Фото: НАНЦ

"Насправді кухар бере 15 літрів опрісненої антарктичної води, 2,5 кілограма сухого молока і дві баночки диво-ферменту. Потім трохи чаклує над тим і ставить на ніч у розігрітий пароконвектомат: після хліба, бо так смачніше.

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Зранку переливає в саморобний мішечок і терпляче чекає дві доби. Сир виходить кремовий, помірно кислий, а сирники з нього просто тануть у роті полярників", – ділиться технологією Назарій Цюпка.

Він додає: Антарктика – чудова лабораторія для пекаря, бо увесь рік можна експериментувати, щоб дивувати навіть дуже вибагливих колег.

"Хліб тут люблять і поважають. Жодних заморозок! Із хитрощів – свіжий хліб спокушає запахом на всю станцію. А іноді й на її околиці в радіусі кілометра", – кажуть в УАЕ.

Охолодження на балконі доступне весь рік

Балкон на кухні "Вернадського" Фото: НАНЦ

Кухня на "Вернадському" розміщена на другому поверсі, там є невеликий балкон. Його кухар часто використовує для охолодження їжі, адже гарячий продукт не можна ставити в холодильник чи морозилку. На вулиці ж така температура, а часто ще й вітер, за якої гаряче швидко вистигає.

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Неймовірний краєвид

З вікна кухні видно океан, навколишні острови, гори континенту Фото: НАНЦ

На кухні є великі вікна, які ще й виходять на дві сторони, тож під час приготування можна милуватися надзвичайними антарктичними пейзажами.

Звідти видно океан, навколишні острови, гори континенту. З весни до осені прямо з кухні можна відстежувати успішність шлюбного сезону пінгвінів – від побудови гнізд до народження малечі, стверджує кухар експедиції.

Улюблені страви кухаря – домашній борщ і Яворівський пиріг

Торт, який спік Назарій Цюпка на "Вернадському" Фото: НАНЦ

Такий пиріг є традиційним на Яворівщині та загалом Галичині.

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"Для Назарія це – смак дитинства, про який мало хто знає за межами його рідного регіону. В їхній родині пиріг готували в неділю з бульйоном з півника або борщем.

Назарію більше до вподоби друге поєднання. І щоб тільки вдома і тільки в неділю", – резюмують полярники.

Раніше у НАНЦ поділилися знімками неба над Антарктикою. На фото видно перламутрові хмари і рідкісне явище – місячне гало.