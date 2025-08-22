У протоці Дрейка стався сильний землетрус: стихію зафіксували на станції Вернадського

На станції "Академік Вернадський" зафіксували потужний землетрус у південній частині протоки Дрейка – ділянці океану між Південною Америкою та Антарктидою.

Осередок розміщувався на глибині 14 км, а магнітуда становила 7 (за шкалою Ріхтера), повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Такі землетруси відносять до руйнівних: у Чилі вже оголосили загрозу цунамі.

Фіксація сейсмічного поштовху на "Вернадському" відбулася 21 серпня о 23:16, коли в Україні була 5:16 22 серпня.

"Фізично наші полярники землетрус не відчули, але його виявило високочутливе сейсмоакустичне обладнання станції. Також припливну хвилю від поштовху зафіксували мареографи на "Вернадському".

На стрічці аналогового мареографа видно, що перша хвиля цунамі дійшла до нашого острова о першій ночі 22 серпня за місцевим часом. Її амплітуда становила лише близько 20 см. Відлуння в акваторії тривали ще 5 годин", – пояснюють вчені.

На станції "Академік Вернадський" проводять постійні спостереження за геофізичними процесами в регіоні, зокрема за сейсмічною активністю. Попередній сильний землетрус у протоці Дрейка фіксували на станції 2 травня 2025 року.

Сейсмоакустичні вимірювання тривають з 2000 року, а 2020-го відбулося масштабне оновлення обладнання для цих досліджень. Отримані дані в реальному часі надходять до Національного центру даних Національної системи сейсмічних спостережень України.

За словами полярників, такі дані дають можливість:

підтверджувати й уточнювати параметри землетрусів, визначені іншими сейсмологічними мережами;

аналізувати зв’язки між тектонічною активністю різних регіонів, зокрема в контексті глобальної сейсмічності;

удосконалювати глобальні моделі розповсюдження сейсмічних хвиль, які використовують у прогнозах цунамі та стихійних лих.

"Тобто фіксація землетрусів на "Вернадському" – це важливий внесок українців у глобальний моніторинг природних явищ та вивчення геодинамічних процесів Землі", – додають дослідники Антарктики.

