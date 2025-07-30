У РФ прокинувся вулкан, а в Японії "викинулися" кити: що відомо про наслідки цунамі на Камчатці

На території країни-агресора РФ масштабний землетрус магнітудою 8.8 біля узбережжя Камчатки викликав цунамі з хвилями висотою 3-5 метрів у районі Сєвєро-Курильська.

Попередження поширилося на Японію, Гаваї, західне узбережжя США, Індонезію, Тайвань, Китай і Філіппіни.

У Японії на берег викинуло китів, а на острові Анциферова морські леви перелякалися й почали стрибати у воду.

"УП. Життя" зібрала інформацію про наслідки землетрусу й цунамі на основі публікацій Reuters, AP, BBC, Financial Times та інших медіа.

Що відомо про землетрус і цунамі

У ніч на 30 липня біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8, який називають найсильнішим у цьому регіоні з 1952 року. Повідомлень про загиблих та серйозні руйнування не надходило.

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Пізніше у Сєвєро-Курильську на території країни-агресора було зафіксовано кілька цунамі, які призвели до часткового затоплення порту та пошкодження інфраструктури.

На Камчатці та Курилах оголосили надзвичайну ситуацію та евакуювали понад 2,7 тисяч місцевих жителів, коли хвилі цунамі сягнули 4 м.

Після землетрусу в Росії також почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Фото з камери, встановленої на сейсмічній станції, зафіксували сходження розпеченої лави, вибухи та спалахи.

Згодом хвилі цунамі дійшли до Штатів та Японії.

Виверження Ключевської Сопки Фото: Інститут вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН

Як стихія позначилася на різних регіонах

Південна Америка

В Еквадорі попередження про цунамі оголосили для Галапагоських островів. Морську навігацію призупинили, а людей з пляжів евакуювали.

В Чилі оголосили "червону тривогу" через ризик цунамі вздовж усього узбережжя від Арики до Магеланських островів. Очікувалося прибуття хвиль навіть на острові Пасхи.

Навчання у школах призупинили, а людей почали евакуйовувати із прибережних зон.

У Перу припинили роботу 65 із 125 портів на узбережжі Тихого океану.

У Колумбії також оголосили тривогу, але потім знизили її рівень до попередження про можливе цунамі на Тихоокеанському узбережжі.

Північна Америка

У Гаваях після землетрусу зафіксували хвилі висотою 1,7 м.

Увечері 30 липня секретарка з внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що загроза потужного цунамі для Штатів минула.

"Попередження досі діють у деяких частинах Західного узбережжя, але ми очікуємо, що вплив буде мінімальним", – сказала вона.

Національна метеослужба закликала людей триматися подалі від моря та пляжів у районах, де діють попередження.

Азія

Після землетрусу на Камчатці у Японії на берег викинулися 4 кити

У Японії евакуювали близько 1,9 млн людей, зокрема працівників Фукусімської АЕС, де у 2011 році вже сталася трагічна аварія після цунамі.

Також на узбережжя в японському місті Татеяма викинулося четверо китів – ймовірно, внаслідок землетрусу.

Як пише Financial Express, китів та інших великих морських тварин часто викидає на берег через океанічну активність, яка передує цунамі.

Хвилі доходять до мілководного узбережжя, а потім раптово відступають – це свідчить про наближення потужного удару. Такі різкі зміни течії іноді призводять до того, що кити опиняються на березі.

Океанія

Увечері 30 липня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про наближення цунамі до Французької Полінезії.

Раніше місцева влада попередила жителів про хвилю заввишки 4 метри, яка могла накрити острів Нуку-Хіва після 01:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, журналісти зʼясували, що Google міг попередити понад 10 млн людей про руйнівні землетруси в Туреччині у 2023 році, але не зробив цього.