"Наступає затишшя". Полярники показали рідкісне явище довкола "Вернадського"
В Антарктиді поблизу наукової станції "Академік Вернадський" полярники зазнімкували штиль.
За їхніми словами, для цього регіону явище є рідкісним, адже тут зазвичай сильний вітер та опади.
Світлини опублікували в Національному антарктичному науковому центрі. Їх зробила біологиня 29-ї української антарктичної експедиції Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні.
Штиль – це відсутність вітру. Поняття часто використовують у мореплавстві та метеорології.
"Коли наступає затишшя, то можна зробити надзвичайно красиві фото в океані. Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води", – зазначили у НАНЦ.
Українські полярники часто діляться знімками незвичайних явищ. Так, нещодавно науковці показали "небесні гребінці", місячне гало та перламутрові хмари.