"Наступає затишшя". Полярники показали рідкісне явище довкола "Вернадського"

В Антарктиді поблизу наукової станції "Академік Вернадський" полярники зазнімкували штиль.

За їхніми словами, для цього регіону явище є рідкісним, адже тут зазвичай сильний вітер та опади.

Світлини опублікували в Національному антарктичному науковому центрі. Їх зробила біологиня 29-ї української антарктичної експедиції Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні.

Національний науковий антарктичний центр Національний науковий антарктичний центр Національний науковий антарктичний центр Національний науковий антарктичний центр Національний науковий антарктичний центр Національний науковий антарктичний центр

Штиль – це відсутність вітру. Поняття часто використовують у мореплавстві та метеорології.

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"Коли наступає затишшя, то можна зробити надзвичайно красиві фото в океані. Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води", – зазначили у НАНЦ.

Українські полярники часто діляться знімками незвичайних явищ. Так, нещодавно науковці показали "небесні гребінці", місячне гало та перламутрові хмари.