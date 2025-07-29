"Був генератором ідей": помер один з основоположників "української Антарктики" Юрій Ямпольський

Помер український вчений-радіофізик та один з основоположників української антарктичної програми Юрій Ямпольський. Йому було 78 років.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Юрія Ямпольського не стало 27 липня – за місяць до 79-ліття.

За життя він був членом-кореспондентом Національної академії наук України, професором, доктором фізико-математичних наук.

Юрій Ямпольський є автором численних наукових праць і розробок у галузях космічної фізики та фізики навколоземного простору.

РЕКЛАМА:

Радіофізик Юрій Ямпольський Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Також він стояв біля витоків української антарктичної програми. Науковець організував та очолив геокосмічний напрям досліджень на станції "Академік Вернадський".

"Юра був генератором нових ідей, унікальним вченим, який міг настільки ясно і просто сформулювати важливі наукові проблеми та їхнє вирішення, що можна було лише захоплюватися його мисленням.

[...] Прихід Юри в Антарктику був незвичайним. Починаючи зі скепсису і поблажливих сумнівів у серйозності наукових можливостей "української Антарктики", що тоді тільки починалася, до повного занурення в ці дослідження, які стали головною справою в наступні роки його життя.

Це сталося після того, як його вдалося "втягнути" в поїздку на станцію "Академік Вернадський". Відтоді він назавжди "захворів" на Антарктику і закохався в неї", – розповідає очільник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський.

Юрій Ямпольський очолив геокосмічний напрям досліджень " Вернадському" Національний антарктичний науковий центр/Facebook

За його словами, завдяки праці Ямпольського геокосмічний напрям став провідним у НАНЦ.

"Юра був людиною з чудовим почуттям гумору, повного іронії та витонченого вираження думки. Його мудрості можуть позаздрити найвідоміші уми світу. Вона допомагала багатьом у важкі періоди життя.

Його думки, ідеї, запропоновані напрями досліджень і завдання будуть ще багато років головними в антарктичних дослідженнях атмосфери, іоносфери, клімату та зв'язків між ними.

Такі люди не вмирають, вони йдуть у небеса – в ту область, яку вивчав і якій присвятив своє життя!" – зазначає Міліневський.

Раніше ми повідомляли, що у віці 84 років помер український математик, член-кореспондент Національної академії наук України та Заслужений діяч науки і техніки Віталій Моторний.