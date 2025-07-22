"Жив наукою": помер український математик, заслужений діяч науки і техніки Віталій Моторний

Помер український математик, член-кореспондент Національної академії наук України та Заслужений діяч науки і техніки Віталій Моторний. Йому було 84 роки.

Про смерть вченого повідомили його колеги з НАН України та Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

"Його життя ‒ приклад служіння науці, освіті та людським ідеалам. Ми втратили людину глибокої інтелігентності, високої професійності та безмежної відданості своїй справі.

Звістка про його смерть спричинила невгамовний біль усім, кому доля дарувала нагоду зустрічатися з цією чудовою людиною. Світла пам'ять про Віталія Павловича назавжди залишиться у серцях його колег і друзів", – написали в НАН.

Науковець народився у 1940 році в Мелітополі і, як кажуть його колеги, все життя присвятив математиці. Віталій Моторний здобув освіту у Дніпропетровському державному університеті, де згодом став деканом механіко-математичного факультету.

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Крім того, він очолював наукову лабораторію в Інституті прикладної математики і механіки НАН. За роки наукової діяльності "блискучий дослідник" став автором понад 140 наукових публікацій і підготував 13 кандидатів та двох докторів наук.

Віталій Моторний був провідним вченим у галузі теорії наближення функцій і оптимізації квадратурних формул. Результати його робіт здобули широке визнання в Україні та за її межами, розповіли колеги математика.

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Вчений отримав звання Заслуженого діяча науки і техніки України, а також був лауреатом Державної премії у галузі науки і техніки, премії НАН України імені М. О. Лаврентьєва та отримував інші нагороди.

Крім того, Віталій Моторний займався популяризацією математики – багаторазово очолював журі олімпіад, працював з учителями та школярами. Колеги дослідника кажуть, що він "жив наукою".

"Його науковий і життєвий шлях – це приклад служіння математиці, освіті та розвитку університетської науки. Віталій Павлович зробив вагомий внесок у теорію наближення, підготував плеяду учених [...]

Сотні студентів захоплювалися його лекціями, десятки учнів завдячують йому науковим становленням, а колеги цінували його наукову принциповість, високу культуру мислення і педагогічну самовідданість", – поділилися спогадами про вченого в університеті, де він працював.

Раніше на фронті загинув провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН Сергій Чередник.