"Щоб ви могли охолодитися": українські полярники показали зиму в Антарктиді

Поки в Україні та в усьому світі синоптики фіксують рекордно високі температури, поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" у розпалі зима.

Полярники Національного антарктичного наукового центру поділилися відео погоди на острові Галіндез.

На ролику видно хмари снігу, які піднімає потужний вітер, та повсюдні замети.

ВІДЕО ДНЯ

"Тож залишаємо це відео в стрічці, щоб за потреби ви могли ним трохи "охолодитися", – написали полярники.

Як зазначають працівники станції, "Вернадський" розташований на острові Галіндез – узбережжі континенту, тому зимові низькі температури тут не досягають екстремально низького рівня. Цьогоріч тамтешні метеорологи лише декілька разів фіксували мороз нижче -10℃.

Така погода не є типовою для цього регіону – відносно теплу температуру там пояснюють впливом глобального потепління.

Водночас, за словами полярників, висока вологість повітря поблизу наукового центру посилює відчуття холодної температури. Цьому також сприяють сильні вітри, які можна почути на тому ж відео, а також постійні опади.

"Вийшовши на вулицю з "Вернадського", можна добряче "охолодитися" та збадьоритися", – жартують працівники наукового центру.

Раніше до антарктичної станції "Академік Вернадський" завітали "неочікувані гості" – субантарктичні пінгвіни, які зазвичай на період зими покидають острів Галіндез.