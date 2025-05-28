"Був журналістом від Бога": після поранення на фронті помер військовий та медійник Петро Черних

Через тривалу хворобу, спричинену бойовим пораненням, помер військовий та колишній журналіст Петро Черних.

Медійник активно надавав підтримку армії з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення і сам узяв до рук зброю.

Про смерть повідомили його рідні та близькі, пише Інститут масової інформації.

Там розповіли, що Петро Черних працював журналістом в інформагенції УНІАН, а пізніше – у пресслужбі компанії "Енергоатом" та виданні Mind.ua. Після 2014 року він активно працював волонтером і здійснив десятки виїздів на лінію зіткнення.

У 2022 році журналіст добровільно долучився до лав 112-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

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У війську він брав участь в обороні Києва, воював на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Його побратим Сергій Щерак розповів, що Петро мріяв побачити річку Сіверський Донець у мирний час.

"Це був найкращий товариш, побратим, який міг у будь-яку хвилину підставити своє плече. Він завжди був на передовій, ніколи не боявся, був завжди першим з перших.

Коли стояли над Сіверським Дінцем, усе казав, як тут красиво, як би класно тут було побувати в мирний час. На жаль, цієї мрії він так і не здійснив", – поділився спогадами старший солдат.

Під час виконання бойових завдань колишній журналіст зазнавав контузій, які призвели до розвитку тяжкої хвороби.

У 2023 році через стан здоров’я захисника комісували з війська. Після тривалої хвороби колишній журналіст та військовий помер.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк розповіла, що в Петра залишилося двоє синів.

"Дякуємо за захист, мудрість і простоту, за доброту [...] Дякую за те що захищав нас. І за те що був таким чудовим другом. Вічна пам`ять", – написала Оксана Романюк.

Співчуття з приводу смерті Петра також висловив його колега, керівник пресцентру "Укрінформу" Сергій Сай-Боднар.

"Його дітей осиротили убл*дки-освободітєлі, які прийшли на наші землі, щоб знищувати найкращих, найрозумніших – цвіт нації.

Петя Черних був із таких. Патріот. Талановитий і порядний. Журналіст від Бога, який добре розумівся на економічній тематиці, один із небагатьох, хто ґрунтовно "шарив" у темі енергоринку", – розповів Сергій.

Раніше під час виконання бойового завдання загинув спортивний журналіст та військовий Володимир Коцур.