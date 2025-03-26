Померла самка червонокнижного зубра, яку знайшли у полі на Львівщині та намагалися врятувати

На Львівщині померла самиця червонокнижного зубра, яку знайшли в полі озимої пшениці та намагалися врятувати.

Причиною смерті стало загальне виснаження внаслідок септицемії (різновиду зараження крові), повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Працівники Держпродспоживслужби провели лабораторні дослідження на бруцельоз, лептоспіроз, сибірку та сказ. Всі результати негативні.

Нагадаємо, 23 березня тварину виявили у полі поблизу села Берлин та транспортували на територію мисливського господарства "Стир", де забезпечили водою та комфортом.

"Через короткий час самиця зубра європейського почала пити воду. Вона перебувала під постійним наглядом місцевих та ветеринарів. Попри всі зусилля з порятунку тварини, її не вдалось врятувати", – йдеться у повідомленні ОВА.

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Начальник управління охорони природних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Андрій Сенюк зазначив, що працівники Головного управління Держспоживслужби у Львівській області зробили патологоанатомічний розтин для встановлення причини смерті.

Попередній діагноз – загальне виснаження внаслідок септицемії, яка спричинила атрофію паренхіматозних органів та анемію.

Також фахівці відібрали генетичний матеріал для проведення відповідних досліджень Лопатинської популяції зубра на Малому Поліссі.

Львівська обласна державна адміністрація просить всіх, хто помічає диких тварин, які потребують допомоги, звертатися до фахівців за контактами: