Лежала знесилена: у полі на Львівщині помітили хвору самицю червонокнижного зубра

На Львівщині у полі озимої пшениці знайшли важкохвору самицю зубра європейського, що занесений до Червоної книги України.

Тварину виявили єгері мисливського господарства "Стир" поблизу села Берлин, що входить до Бродівської громади на Львівщині, повідомив представник Львівської облдержадміністрації Андрій Сенюк.

За словами провідного мисливствознавця Бродівського надлісництва Романа Легоцького, зубриця лежала майже нерухомо й мала ознаки сильного виснаження.

Після отримання сигналу на місце виїхали ветеринари, лісівники, рятувальники та екологи, які оглянули тварину.

Андрій Сенюк Андрій Сенюк Андрій Сенюк

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За попередньою оцінкою, зубриця віком близько 5 років і вагою 250-300 кг була знесилена, зневоднена і хвора.

Лікарі зазначили, що температура тіла у тварини була нижчою за норму, дихання та серцебиття ослаблені, а на слизовій оболонці очей – незначні крововиливи. На тілі не було слідів травм чи вогнепальних поранень.

За словами місцевих жителів, хвора зубриця лежала на полі вже кілька днів, хоча вчора вони бачили, як вона повільно пересувалася.

Ветеринари надали тварині першу допомогу: ввели розчини глюкози, натрію хлориду та кофеїну. Також відібрали зразки крові для досліджень на інфекційні захворювання, зокрема лептоспіроз і бруцельоз.

Після цього тварину обережно завантажили за допомогою спецтехніки та транспортували до мисливської дільниці "Стир", де їй облаштували тимчасове місце утримання з м’якою підстилкою. Згодом зубриця почала пити воду.

Наразі тварина перебуває під постійним наглядом єгерів та ветеринарів. Фахівці спостерігають за її станом і чекають результатів аналізів, щоб встановити точну причину хвороби.

"Тварина перебуває під постійним наглядом єгерів Бродівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" та працівників Бродівської дільничної лікарні ветеринарної медицини. Чекаємо швидкого одужання тварини і встановлення причини хвороби", – додав представник Львівської ОДА.

Нагадаємо, раніше біля території національного природного парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині виявили двох застрелених червонокнижних зубрів.

Водночас у нацпарку поділилися радісною звісткою: чисельність стада зубрівдосягла приблизно 50 особин.