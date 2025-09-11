На 101 році життя померла колишня зв’язкова УПА та лікарка Марія Волочанська

На Івано-Франківщині на 101 році життя померла колишня зв’язкова Української повстанської армії, лікарка та громадська діячка Марія Волочанська ("Мавка").

Про це повідомили громадська організація "Союз українок" та Калуська міська рада.

Марія Волочанська народилася 30 травня 1925 року в селі Сівка-Войнилівська на Івано-Франківщині у родині заможних селян Василя і Розалії Тимківих. Її виховували у релігійно-патріотичному дусі.

У 1943 році Марія вступила в ОУН-Юнацтво. У підпіллі вона займалася пропагандистською діяльністю, мала псевдо "Мавка".

Марія пройшла курси медсестер, після чого її направили в сотню "Бея". Пізніше конспіративно жінка надавала медичну допомогу пораненим бійцям УПА, яких переховували селяни Калущини у своїх домівках.

Через захворювання на висипний тиф Марія втратила зв'язки з підпіллям. Лікувалася від нього самостійно.

Після цього жінка вступила до щойно відкритого Станіславського медичного інституту. Однак на 5 курсі її відрахували через відстоювання прав студентів. Згодом Марію поновили й вона закінчила навчання.

Марія Волочанська у молодості ГО "Союз українок" КМФ/Facebook

З 1957 року й аж до виходу на пенсію жінка завідувала спочатку інфекційним відділенням Калуської районної лікарні, а пізніше – інфекційною лікарнею.

У 1980-х роках Марія долучилася до активної громадської роботи з утвердження української державності. Вона – одна з ініціаторок відновлення діяльності Союзу українок у Калуші, членкиня Товариства української мови, Конгресу українських націоналістів, Калуської станиці Братства вояків УПА.

Марія та її чоловік Мирослав Волочанський виховали двох дітей.

"Світла пам’ять про Марію Василівну назавжди залишиться у серцях її родини, колег та всіх, хто мав честь знати цю надзвичайну жінку", – наголосили у Калуській міській раді.

Нагадаємо, в липні 2025 року у Старому Самборі на 97-му році життя померла Лідія Тиховліз – зв’язкова Організації українських націоналістів і політична ув’язнена, яка відбула 8 років радянських таборів.