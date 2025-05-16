Працювала до останнього: на 100-му році життя померла мовознавиця Марія Плющ

У віці 99 років померла мовознавиця, професорка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Марія Плющ.

Про смерть науковиці повідомили її колеги.

"Колектив факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка УДУ імені Михайла Драгоманова знову в скорботі.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 15 травня 2025 року відійшла у засвіти Марія Яківна Плющ", – написали у виші.

Співчуття з приводу смерті мовознавиці також висловили в Інституті енциклопедичних досліджень Національної академії наук України.

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Марія Плющ народилася в 1926 році в Київській області. Жінка пережила Голодомор, окупацію в часи Другої світової війни та повномасштабне вторгнення.

У стінах університету Драгоманова вона провела майже 80 років – відтоді, як розпочала здобувати там освіту в студентські часи.

За період професійної роботи науковиця стала авторкою понад 300 наукових робіт, досліджуючи словотвір, граматику української мови та лінгводидактику.

Марія Плющ здобула ступінь докторки філологічних наук і стала професоркою факультету української філології та літературної творчості, протягом 16 років була завідувачкою кафедри української мови.

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Науковиця викладала спецкурси в Пряшівському педагогічному університеті (Словаччина) та Ляйпцизькій вищій школі (Німеччина).

У 2010 році отримала Орден княгині Ольги 3-го ступеня, яким нагороджують жінок за видатні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім’ї.

"До свого 100-річчя науковиця не дожила лише вісім місяців. До останніх днів працювала, бо повсякденна наукова праця – була її органічною потребою, станом душі, кредо життя", – написали колеги Марії Плющ.

Нагадаємо, на початку травня помер письменник-шістдесятник, лауреат Шевченківської премії Валерій Шевчук.