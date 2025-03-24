"Не впоралась з болем втрати": у Вінниці померла волонтерка і дружина загиблого воїна Катя Гнот
У Вінниці померла волонтерка та бровистка Катерина Гнот, яка торік втратила чоловіка на фронті.
Подруга Катерини Галина Гладуш повідомила "УП. Життя", що підозрює доведення до самогубства, і поліція відкрила відповідне кримінальне провадження.
Жінка додала, що не розповідатиме про обставини смерті з поваги до Катерини.
У волонтерки залишилося двоє маленьких доньок.
"Катя, Катюша! Вчора під час поховання близької мені людини вирвала серце своєю дорогою у вічність. Назавжди залишила мені свій голос, погляд, посмішку, всі добрі вчинки, теплі слова, листування, голосові повідомлення.
Ця клята війна подарувала її мені і так швидко забрала. Тепер у Вінницю на могилу я вже маю поїхати до чотирьох близьких", – також написала Галина у Facebook.
У Вінниці Катерина була відомою волонтеркою та майстринею у сфері краси
Катерина була однією з найкращих майстринь у сфери краси у Вінниці, здобула визнання як призерка UBS2021.
За словами її подруги Діани Поповецької, Катерина "не впоралася з болем втрати".
24 березня жінку поховали на Сабарівському кладовищі.
Чоловік Катерини Сергій Могилевич загинув 8 листопада 2024 року в Херсоні, коли готував БПЛА для виконання бойового завдання.
Після цього Катерина створила петицію з проханням присвоїти Сергію звання Героя України.