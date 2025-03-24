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"Не впоралась з болем втрати": у Вінниці померла волонтерка і дружина загиблого воїна Катя Гнот

Олена Барсукова — 24 березня, 18:50
Не впоралась з болем втрати: у Вінниці померла волонтерка і дружина загиблого воїна Катя Гнот
Катерина Гнот

У Вінниці померла волонтерка та бровистка Катерина Гнот, яка торік втратила чоловіка на фронті.

Подруга Катерини Галина Гладуш повідомила "УП. Життя", що підозрює доведення до самогубства, і поліція відкрила відповідне кримінальне провадження.

Жінка додала, що не розповідатиме про обставини смерті з поваги до Катерини.

У волонтерки залишилося двоє маленьких доньок.

"Катя, Катюша! Вчора під час поховання близької мені людини вирвала серце своєю дорогою у вічність. Назавжди залишила мені свій голос, погляд, посмішку, всі добрі вчинки, теплі слова, листування, голосові повідомлення.

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Ця клята війна подарувала її мені і так швидко забрала. Тепер у Вінницю на могилу я вже маю поїхати до чотирьох близьких", – також написала Галина у Facebook.

Катерина Гнот

У Вінниці Катерина була відомою волонтеркою та майстринею у сфері краси

Катерина була однією з найкращих майстринь у сфери краси у Вінниці, здобула визнання як призерка UBS2021.

За словами її подруги Діани Поповецької, Катерина "не впоралася з болем втрати".

24 березня жінку поховали на Сабарівському кладовищі.

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Чоловік Катерини Сергій Могилевич загинув 8 листопада 2024 року в Херсоні, коли готував БПЛА для виконання бойового завдання.

Після цього Катерина створила петицію з проханням присвоїти Сергію звання Героя України.

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